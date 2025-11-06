Паркан без великих витрат — яку огорожу можна встановити за малі гроші

Паркан із сітки-рабиці. Фото: Freepik

Кожен власник земельної ділянки чи дачі стикається з необхідністю її огородження. Часто бюджет на будівництво обмежений, а паркан потрібен "на вчора". Але не завжди висока ціна дорівнює якості чи надійності. Існують цілком бюджетні варіанти огорож, які чудово виконують свої функції. Ключ до економії — вибір правильного матеріалу, який поєднує доступну вартість сировини та простоту монтажу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, який матеріал для паркану обрати для економії грошей.

Реклама

Читайте також:

Який паркан найдешевший

Безумовним лідером за критерієм мінімальної вартості матеріалу та роботи є паркан із сітки-рабиці. Цей варіант ідеально підходить для тимчасових огорож, розмежування внутрішніх зон ділянки або для встановлення на межі із сусідами, де не потрібна повна приватність.

Головні переваги сітки-рабиці:

Найдешевша сировина. Сама сітка коштує мінімально. Ціна за погонний метр оцинкованої або ПВХ-покритої сітки доступна навіть при дуже скромному бюджеті. Простий монтаж. Сітка не вимагає стрічкового фундаменту. Довговічність. Оцинкована або полімерна сітка прослужить довгі роки, не вимагаючи спеціального догляду.

Скільки коштує встановити паркан із сітки-рабиці

Оцинкована або полімерна сітка вважається найдешевшою сировиною серед усіх типів огорож. У листопаді 2025 року середня ціна встановлення "під ключ", за даними порталу Rabotniki.UA, коливається від 300 до 600 грн за кв. м.

Ціни на встановлення паркану із сітки-рабиці. Фото: скриншот

Монтаж максимально простий: достатньо металевих або бетонних стовпчиків, які можна вкопати вручну.

Для легких ґрунтів навіть не потрібне бетонування — достатньо точкового кріплення. Саме це робить сітку-рабицю ідеальним варіантом для тимчасових або внутрішніх парканів.

Серед основних переваг:

мінімальні витрати на матеріали та роботу;

довговічність завдяки оцинкуванню або полімерному шару;

можливість швидкого демонтажу й повторного використання.

Скільки коштує паркан з профнастилу

Якщо ж ви шукаєте бюджетний варіант, який забезпечить повну приватність та захист від вітру і пилу, варто розглянути паркан із профнастилу. Цей матеріал дорожчий за сітку-рабицю, але він значно доступніший, ніж, наприклад, цегляні або бетонні європаркани.

"Такий паркан не лише захищає від сторонніх поглядів, а й слугує бар’єром від вітру та пилу", — підкреслюють у компанії Zabor-V.

Профнастил забезпечує оптимальне співвідношення ціни та функціональності:

Конфіденційність. Металевий лист повністю закриває ділянку від сторонніх очей. Міцність. Конструкція на металевих стовпах із поперечними лагами досить стійка. Ціна. Хоча профнастил дорожчий за сітку, він дозволяє заощадити на роботах, оскільки його монтаж на металевий каркас є досить швидким.

Середня ціна встановлення паркану з профнастилу з металевими стовпами "під ключ" станом на листопад 2025 року складає близько 550-1 100 грн за кв. м (залежно від товщини металу, висоти та типу фундаменту), що також залишається в сегменті доступних рішень.

Як повідомлялось, встановлення паркану між сусідськими ділянками вимагає балансу між захистом приватної власності та дотриманням правил добросусідства. У 2025 році законодавчі норми чітко регулюють цей процес, насамперед задля забезпечення достатньої інсоляції (сонячного освітлення) та комфорту для обох сторін.

Також ми розповідали, що будівництво паркану на ділянці зі значним перепадом висот вимагає ретельного планування. Важливо правильно вирівняти огорожу по висоті, щоб забезпечити її естетичність, довговічність, а також відповідати законодавчим нормам і уникнути суперечок із сусідами.