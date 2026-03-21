Пенсионера могут выселить из квартиры: 7 основных причин

Пожилая женщина на улице Киева.

Жизнь в преклонном возрасте должна быть спокойной, однако юридические тонкости иногда создают стрессовые ситуации вокруг собственной крыши над головой. Многие считают, что пенсионное удостоверение является абсолютным иммунитетом от потери жилья, но реальность несколько сложнее.

Когда закон реально позволяет выселение пенсионеров из жилья.

Когда пенсионер может остаться на улице

Законодательство Украины четко разграничивает частно собственное жилье и государственный или коммунальный фонд. Если квартира принадлежит пенсионеру на правах собственности, выселить его практически невозможно, кроме случаев взыскания за долги.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, собственник имеет право владеть и пользоваться своим имуществом, однако существуют исключения.

Самые распространенные причины для выселения:

Большая задолженность за коммунальные услуги. Если сумма долга превышает 20 размеров минимальной заработной платы (в 2026 году это 172 940 грн), исполнительная служба может обратить взыскание на единственное жилье. Использование жилья не по назначению. Например, обустройство промышленного цеха или склада в квартире. Систематическое нарушение прав соседей. Это касается случаев, когда человек делает жизнь окружающих невыносимой, что подтверждено полицией и судом. Разрушение помещения. Самовольная перепланировка, угрожающая целостности дома.

Выселение из государственного жилья

В случае с ведомственным или государственным жильем действует Жилищный кодекс Украины. Статья 125 ЖКУ прямо указывает, что пенсионеров по возрасту нельзя выселить из служебного жилья без предоставления другого благоустроенного помещения. Однако даже здесь есть нюансы.

Когда закон разрешает выселение через суд:

Если пенсионер не проживает в квартире более шести месяцев без уважительных причин. Если договор аренды или найма был признан недействительным из-за представления фальшивых документов. Прекращение трудовых отношений военного пенсионера.

В последнем случае выселение возможно лишь при предоставлении другого жилья, если военный пенсионер не имеет другой недвижимости, уточняет "Закон и бизнес".

В любом случае любое выселение возможно исключительно по решению суда. Ни одна служба или родственник не имеют права выставить человека за дверь без официального исполнительного листа.

Споры относительно жилья, где фигурируют дети, всегда проходят эмоционально сложно и имеют строгие юридические ограничения. Украинские суды приоритетно защищают права несовершеннолетних, поэтому владельцам не стоит рассчитывать на быстрое выселение или прибегать к самовольной смене замков.

Жилье, которое не прошло процедуру приватизации, фактически принадлежит государству, а жители имеют лишь статус арендаторов. Поэтому право на проживание не является абсолютным, и при определенных обстоятельствах закон позволяет выселить людей в судебном порядке.

Частые вопросы

Кого невозможно выселить из квартиры?

В Украине запрещено выселять без предоставления другого жилья лиц с инвалидностью, пенсионеров, семьи с несовершеннолетними детьми и военнослужащих. Также действует особая защита для ВПЛ и владельцев разрушенного имущества. Даже через суд нельзя выставить на улицу тех, кто не имеет другого места для проживания во время военного положения.

Как выселить человека из квартиры?

Выселение возможно исключительно через суд, если человек не соглашается уйти добровольно. Подайте иск о прекращении права пользования жильем. Основанием является отсутствие жильца более полугода без уважительных причин или систематическое нарушение правил сожительства. После победы в суде дело передают государственной исполнительной службе для принудительного освобождения квартиры.