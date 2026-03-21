Головна Ринок нерухомості Пенсіонера можуть виселити з квартири: 7 основних причин

Пенсіонера можуть виселити з квартири: 7 основних причин

Дата публікації: 21 березня 2026 11:22
Жінка похилого віку на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Життя в похилому віці має бути спокійним, проте юридичні тонкощі іноді створюють стресові ситуації навколо власного даху над головою. Багато хто вважає, що пенсійне посвідчення є абсолютним імунітетом від втрати житла, але реальність дещо складніша.

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли закон реально дозволяє виселення пенсіонерів з житла.

Коли пенсіонер може залишитись на вулиці

Законодавство України чітко розмежовує приватно власне житло та державний або комунальний фонд. Якщо квартира належить пенсіонеру на правах власності, виселити його практично неможливо, окрім випадків стягнення за борги. 

Згідно з Цивільним кодексом України, власник має право володіти та користуватися своїм майном, проте існують винятки.

Найпоширеніші причини для виселення:

  1. Велика заборгованість за комунальні послуги. Якщо сума боргу перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2026 році це 172 940 грн), виконавча служба може звернути стягнення на єдине житло.
  2. Використання житла не за призначенням. Наприклад, облаштування промислового цеху чи складу в квартирі.
  3. Систематичне порушення прав сусідів. Це стосується випадків, коли людина робить життя оточуючих нестерпним, що підтверджено поліцією та судом.
  4. Руйнування приміщення. Самовільне перепланування, що загрожує цілісності будинку.

Виселення з державного житла

У випадку з відомчим або державним житлом діє Житловий кодекс України. Стаття 125 ЖКУ прямо зазначає, що пенсіонерів за віком не можна виселити зі службового житла без надання іншого благоустроєного приміщення. Проте навіть тут є нюанси.

Коли закон дозволяє виселення через суд:

  1. Якщо пенсіонер не проживає у квартирі понад шість місяців без поважних причин.
  2. Якщо договір оренди чи найму був визнаний недійсним через подання фальшивих документів.
  3. Припинення трудових відносин військового пенсіонера.

В останньому випадку виселення можливе лише при наданні іншого житла, якщо військовий пенсіонер не має  іншої нерухомості, уточнює "Закон і бізнес".

У будь-якому випадку будь-яке виселення можливе виключно за рішенням суду. Жодна служба чи родич не мають права виставити людину за двері без офіційного виконавчого листа.

Як повідомлялось, суперечки щодо житла, де фігурують діти, завжди проходять емоційно складно та мають суворі юридичні обмеження. Українські суди пріоритетно захищають права неповнолітніх, тому власникам не варто розраховувати на швидке виселення чи вдаватися до самовільної зміни замків. Будь-яка спроба виставити родину за двері без офіційного рішення та залучення органів опіки загрожує ініціатору серйозною відповідальністю.

Також ми розповідали, що житло, яке не пройшло процедуру приватизації, фактично належить державі, а мешканці мають лише статус орендарів. Через це право на проживання не є абсолютним, і за певних обставин закон дозволяє виселити людей у судовому порядку.

Часті питання

Кого неможливо виселити з квартири?

В Україні заборонено виселяти без надання іншого помешкання осіб з інвалідністю, пенсіонерів, сім’ї з неповнолітніми дітьми та військовослужбовців. Також діє особливий захист для ВПО та власників зруйнованого майна. Навіть через суд не можна виставити на вулицю тих, хто не має іншого місця для проживання під час воєнного стану.

Як виселити людину з квартири?

Виселення можливе виключно через суд, якщо людина не погоджується піти добровільно. Подайте позов про припинення права користування житлом. Підставою є відсутність мешканця понад пів року без поважних причин або систематичне порушення правил співжиття. Після перемоги в суді справу передають державній виконавчій службі для примусового звільнення квартири.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
