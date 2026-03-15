Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Когда могут выселить из неприватизированной квартиры в 2026 году

Когда могут выселить из неприватизированной квартиры в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 17:05
Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неприватизированная квартира остается собственностью государства или общины. Люди, которые там проживают, считаются нанимателями, а не собственниками. Именно поэтому их право пользования жильем может быть прекращено. В большинстве случаев выселение возможно только после решения суда, но оснований для такого решения закон предусматривает немало.

Фактически государство может расторгнуть договор найма, если жильцы систематически нарушают свои обязанности или используют жилье вопреки правилам, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Валентину Таран.

Согласно статье 116 Жилищного кодекса, выселение без предоставления другого жилья — это крайняя мера, но она вполне законна. Суды идут на это в трех случаях:

  1. "Притон" вместо квартиры. Если вы устроили дома офис, склад или мастерскую (использование не по назначению).
  2. Разрушение стен. Систематическая порча жилья (например, незаконная перепланировка, угрожающая дому).
  3. Жизнь как на вулкане. Если соседи устали от постоянных гулянок, драк или антисанитарии и имеют кучу протоколов от полиции. Суд расценивает это как "невозможность совместного проживания".

Но выселение по этим статьям — это всегда финал долгих судебных войн. Одноразовый конфликт с соседом к выселению не приведет, а вот папка жалоб за два года — вполне.

Могут ли выселить за долги за коммунальные услуги

Здесь существует много "страшилок". Да, по закону длительная неуплата — это основание для расторжения договора. Но есть нюанс: если это ваше единственное жилье, выселить вас "в никуда" суд вряд ли позволит, особенно если в квартире прописаны дети.

Орган местного самоуправления должен предложить вам другое, меньшее жилье (например, комнату в общежитии), что на практике случается крайне редко из-за дефицита свободного фонда.

Могут ли выселить за самовольное вселение

Мало кто знает о статье 71 Жилищного кодекса. Если наниматель или члены его семьи не живут в квартире более 6 месяцев без уважительных причин (лечение, армия, командировка), их можно признать утратившими право пользования жильем.

Соседи подтверждают, что вас нет, ЖЭК составляет акт, и через суд квартира возвращается городу.

Если вы заехали в квартиру без ордера (просто "договорились" или заняли пустую), вы — нарушитель. В таком случае выселение происходит максимально быстро, ведь у вас нет законного статуса нанимателя.

Частые вопросы

Многих в Украине волнует вопрос — может ли банк забрать ипотечное жилье? Да, это вполне реально. Поскольку недвижимость является залогом, она выступает гарантией возврата средств.

Если заемщик систематически игнорирует график платежей или вообще прекращает обслуживать долг, финансовое учреждение получает законное право принудительно выселить жильцов, чтобы реализовать имущество и покрыть убытки.

Как сообщалось, часто люди еще при жизни передают жилье детям или внукам через договор дарения, рассчитывая на уютную старость в родных стенах. Однако юридически после подписания бумаг бывший владелец теряет контроль над имуществом, поэтому вопрос его права на дальнейшее проживание становится критически важным.

Также мы рассказывали, что многие владельцы до сих пор ошибочно считают, что прописка дает жильцу вечное право на жилье, хотя на самом деле право собственности сегодня является приоритетным. Если человек длительное время не появляется или игнорирует свои обязанности, его вполне реально выписать в судебном порядке, опираясь на актуальную юридическую практику.

Катерина Балаева
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации