Когда могут выселить из неприватизированной квартиры в 2026 году

Неприватизированная квартира остается собственностью государства или общины. Люди, которые там проживают, считаются нанимателями, а не собственниками. Именно поэтому их право пользования жильем может быть прекращено. В большинстве случаев выселение возможно только после решения суда, но оснований для такого решения закон предусматривает немало.

Фактически государство может расторгнуть договор найма, если жильцы систематически нарушают свои обязанности или используют жилье вопреки правилам, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Валентину Таран.

Читайте также:

За что могут выселить из неприватизированной квартиры

Согласно статье 116 Жилищного кодекса, выселение без предоставления другого жилья — это крайняя мера, но она вполне законна. Суды идут на это в трех случаях:

"Притон" вместо квартиры. Если вы устроили дома офис, склад или мастерскую (использование не по назначению). Разрушение стен. Систематическая порча жилья (например, незаконная перепланировка, угрожающая дому). Жизнь как на вулкане. Если соседи устали от постоянных гулянок, драк или антисанитарии и имеют кучу протоколов от полиции. Суд расценивает это как "невозможность совместного проживания".

Но выселение по этим статьям — это всегда финал долгих судебных войн. Одноразовый конфликт с соседом к выселению не приведет, а вот папка жалоб за два года — вполне.

Могут ли выселить за долги за коммунальные услуги

Здесь существует много "страшилок". Да, по закону длительная неуплата — это основание для расторжения договора. Но есть нюанс: если это ваше единственное жилье, выселить вас "в никуда" суд вряд ли позволит, особенно если в квартире прописаны дети.

Орган местного самоуправления должен предложить вам другое, меньшее жилье (например, комнату в общежитии), что на практике случается крайне редко из-за дефицита свободного фонда.

Могут ли выселить за самовольное вселение

Мало кто знает о статье 71 Жилищного кодекса. Если наниматель или члены его семьи не живут в квартире более 6 месяцев без уважительных причин (лечение, армия, командировка), их можно признать утратившими право пользования жильем.

Соседи подтверждают, что вас нет, ЖЭК составляет акт, и через суд квартира возвращается городу.

Если вы заехали в квартиру без ордера (просто "договорились" или заняли пустую), вы — нарушитель. В таком случае выселение происходит максимально быстро, ведь у вас нет законного статуса нанимателя.

Частые вопросы

Многих в Украине волнует вопрос — может ли банк забрать ипотечное жилье? Да, это вполне реально. Поскольку недвижимость является залогом, она выступает гарантией возврата средств.

Если заемщик систематически игнорирует график платежей или вообще прекращает обслуживать долг, финансовое учреждение получает законное право принудительно выселить жильцов, чтобы реализовать имущество и покрыть убытки.

Как сообщалось, часто люди еще при жизни передают жилье детям или внукам через договор дарения, рассчитывая на уютную старость в родных стенах. Однако юридически после подписания бумаг бывший владелец теряет контроль над имуществом, поэтому вопрос его права на дальнейшее проживание становится критически важным.

Также мы рассказывали, что многие владельцы до сих пор ошибочно считают, что прописка дает жильцу вечное право на жилье, хотя на самом деле право собственности сегодня является приоритетным. Если человек длительное время не появляется или игнорирует свои обязанности, его вполне реально выписать в судебном порядке, опираясь на актуальную юридическую практику.