Какое жилье имеют самые богатые люди мира — дома, имения, инвестиции (фото)

Роскошное поместье во французской Ривьере. Фото: Freepik

О жилье самых богатых людей мира обычно говорят с определенным предубеждением. Вроде бы там должны быть бесконечные дворцы, охрана на каждом шагу и интерьеры, где легко потеряться. Но на практике все гораздо разнообразнее.

Иногда даже удивительно, насколько по-разному люди с одинаковыми доходами представляют себе комфорт, пишет Finance.ua.

Дом Илона Маска

Илон Маск в этом смысле давно ломает ожидания. В определенный период он жил в компактном модульном доме Boxabl площадью около 37 квадратных метров.

Дом Маска. Фото: Tesla Owners Silicon Valley/x.com

Внутри — обычная студия без дизайнерских излишеств: кухня, спальное место, ванная, стандартная бытовая техника.

Комната в доме Маска. Фото: Tesla Owners Silicon Valley/x.com

Такой формат удобен не только из-за размеров. Дом легко перевозится, быстро устанавливается и не привязывает к конкретной локации. Для человека, чей рабочий график редко зависит от адреса, это вполне прагматичный выбор.

Недвижимость Бернара Арно

У Бернара Арно ситуация противоположная. Его недвижимость — это почти отдельная карта мира. Париж, курортные острова, США, винодельческие регионы Франции.

Некоторые объекты имеют многовековую историю, другие — сугубо прикладное значение. Но почти каждый из них так или иначе связан с его бизнесом.

Поместье Арно. Фото: Pinterest

Здесь трудно провести границу между личным пространством и рабочим активом. Поместья, виноградники, особняки — все это части одной большой конструкции, которую он выстраивал годами.

Поместья Марка Цукерберга для приватности

Марк Цукерберг, наоборот, склонен уменьшать внешний контакт. Покупка дома недалеко от Белого дома, объединение нескольких соседних особняков в Пало-Альто, закрытая территория с собственной инфраструктурой — эти решения выглядят как попытка максимально отгородить повседневную жизнь от публичности.

Дом Цукерберга. Фото: Pinterest

Где живет Джефф Безос

Джефф Безос действует иначе. Его недвижимость в разных штатах США не выглядит случайной, но и не складывается в одну "домашнюю" историю. Беверли-Хиллз, Нью-Йорк, Вашингтон, Флорида, Гавайи — часть объектов он объединяет, другие оставляет автономными.

Дом Безоса. Фото: Джефф Хайленд

Складывается впечатление, что для него важнее иметь варианты, чем один постоянный центр жизни.

Дом Билла Гейтса

У Билла Гейтса подход еще другой. Его дом Xanadu 2.0 возле озера Вашингтон давно известен деталями, которые больше напоминают лабораторию, чем классическую резиденцию.

Дом Гейтса. Фото: Boxabl

При этом он владеет поместьями и большими земельными участками в разных регионах США. И это направление, похоже, для него не менее важно, чем сами здания.

Ранее мы рассказывали, что Безос приобрел третье имение на острове Индиан-Крик вблизи Майами, известном в народе как "бункер миллиардеров".