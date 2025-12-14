Видео
Жилье самых богатых людей мира — как выглядит (фото)

Дата публикации 14 декабря 2025 14:32
Какое жилье имеют самые богатые люди мира — дома, имения, инвестиции (фото)
Роскошное поместье во французской Ривьере. Фото: Freepik

О жилье самых богатых людей мира обычно говорят с определенным предубеждением. Вроде бы там должны быть бесконечные дворцы, охрана на каждом шагу и интерьеры, где легко потеряться. Но на практике все гораздо разнообразнее.

Иногда даже удивительно, насколько по-разному люди с одинаковыми доходами представляют себе комфорт, пишет Finance.ua.

Читайте также:

Дом Илона Маска

Илон Маск в этом смысле давно ломает ожидания. В определенный период он жил в компактном модульном доме Boxabl площадью около 37 квадратных метров.

 

Жилье самых богатых людей мира — как выглядит (фото) - фото 1
Дом Маска. Фото: Tesla Owners Silicon Valley/x.com

Внутри — обычная студия без дизайнерских излишеств: кухня, спальное место, ванная, стандартная бытовая техника.

 

Жилье самых богатых людей мира — как выглядит (фото) - фото 2
Комната в доме Маска. Фото: Tesla Owners Silicon Valley/x.com

Такой формат удобен не только из-за размеров. Дом легко перевозится, быстро устанавливается и не привязывает к конкретной локации. Для человека, чей рабочий график редко зависит от адреса, это вполне прагматичный выбор.

Недвижимость Бернара Арно

У Бернара Арно ситуация противоположная. Его недвижимость — это почти отдельная карта мира. Париж, курортные острова, США, винодельческие регионы Франции.

Некоторые объекты имеют многовековую историю, другие — сугубо прикладное значение. Но почти каждый из них так или иначе связан с его бизнесом.

 

Жилье самых богатых людей мира — как выглядит (фото) - фото 3
Поместье Арно. Фото: Pinterest

Здесь трудно провести границу между личным пространством и рабочим активом. Поместья, виноградники, особняки — все это части одной большой конструкции, которую он выстраивал годами.

Поместья Марка Цукерберга для приватности

Марк Цукерберг, наоборот, склонен уменьшать внешний контакт. Покупка дома недалеко от Белого дома, объединение нескольких соседних особняков в Пало-Альто, закрытая территория с собственной инфраструктурой — эти решения выглядят как попытка максимально отгородить повседневную жизнь от публичности.

 

Жилье самых богатых людей мира — как выглядит (фото) - фото 4
Дом Цукерберга. Фото: Pinterest

Где живет Джефф Безос

Джефф Безос действует иначе. Его недвижимость в разных штатах США не выглядит случайной, но и не складывается в одну "домашнюю" историю. Беверли-Хиллз, Нью-Йорк, Вашингтон, Флорида, Гавайи — часть объектов он объединяет, другие оставляет автономными.

 

Жилье самых богатых людей мира — как выглядит (фото) - фото 5
Дом Безоса. Фото: Джефф Хайленд

Складывается впечатление, что для него важнее иметь варианты, чем один постоянный центр жизни.

Дом Билла Гейтса

У Билла Гейтса подход еще другой. Его дом Xanadu 2.0 возле озера Вашингтон давно известен деталями, которые больше напоминают лабораторию, чем классическую резиденцию.

 

Жилье самых богатых людей мира — как выглядит (фото) - фото 6
Дом Гейтса. Фото: Boxabl

При этом он владеет поместьями и большими земельными участками в разных регионах США. И это направление, похоже, для него не менее важно, чем сами здания.

Ранее мы рассказывали, что Безос приобрел третье имение на острове Индиан-Крик вблизи Майами, известном в народе как "бункер миллиардеров". Также узнайте, какой город миллионеры считают самым дорогим в мире и выбирают для своей жизни.

Илон Маск Бернар Арно Джефф Безос недвижимость богатство
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
