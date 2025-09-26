Налог на недвижимость юрлиц — кому надо уплатить дополнительно 25 000 грн за каждую квартиру

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Налоговый кодекс Украины четко определяет правила налогообложения жилой недвижимости. Ставки зависят не только от статуса владельца, но и от площади конкретного объекта. Юридические лица, владеющие жильем, часто интересуются, придется ли платить дополнительные 25 тысяч гривен сразу за все квартиры.

Если площадь квартиры превышает 300 квадратных метров, налог увеличивается на 25 тысяч гривен ежегодно, напоминают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Для домов этот предел еще выше — более 500 квадратов. Такое повышение касается не всех объектов, а только тех, которые превышают определенные размеры.

Например:

квартира на 250 кв. м налог уплачивается по стандартной ставке;

квартира на 320 кв. м налог увеличивается на 25 тыс. грн;

дом площадью 600 кв. м также подпадает под повышенное налогообложение.

Суммируется ли площадь квартир в собственности юрлица

Налоговики отмечают, что закон не позволяет суммировать площади разных объектов. То есть, если юрлицо владеет несколькими квартирами по 150-200 кв. м каждая, даже в сумме это больше чем 300 кв. м, но дополнительный налог не начисляется. Каждый объект рассматривается отдельно.

Это означает, что юрлицо, которое имеет две квартиры по 290 кв. м, не платит никаких дополнительных 25 тысяч гривен. А вот владелец одной квартиры в 320 кв. м уже должен внести повышенный платеж.

Как действует правило для долей в квартире

Особый случай — владение долей. Если доля превышает 300 кв. м, дополнительное начисление тоже действует. Например, если компания владеет 70% квартиры в 450 кв. м, ее доля составляет 315 кв. м, поэтому придется платить больше.

Таким образом юридические лица должны учитывать несколько ключевых моментов:

налог в 25 тысяч касается только больших квартир и домов;

сумма не умножается на количество объектов, если ни один отдельно не превышает лимит;

для долей применяется та же самая норма, что и для целых квартир.

Что стоит учесть юридическим лицам

Чтобы избежать недоразумений с налоговой, юридическим лицам стоит:

Проверить площадь каждого объекта. Если у вас есть квартиры или дома, убедитесь, что вы знаете их точную площадь, указанную в документах. Вести учет недвижимости. Это поможет быстро определить, какие объекты подпадают под дополнительное налогообложение. Консультироваться со специалистами. Налоговое законодательство может иметь нюансы, поэтому обращение к бухгалтеру или юристу поможет избежать ошибок.

Если у вас есть квартира площадью более 300 кв. м, будьте готовы к дополнительному налогу. Но если все ваши объекты меньше этого лимита, вы будете платить только базовый налог на недвижимость, который зависит от местных ставок, установленных органами местного самоуправления.

