Площадь детской комнаты — какой метраж лучше выбрать для комфортного проживания

Планирование жилья для семьи с ребенком всегда потребует взвешенных решений. Детская комната — это не просто спальня, а пространство для роста, обучения и отдыха. Именно поэтому вопрос оптимальной площади остается актуальным и для покупателей квартир, и для тех, кто строит собственный дом.

Минимальный размер детской комнаты

Прямой нормы, которая бы определяла площадь именно детской комнаты, законодательство Украины не содержит. В то же время действуют Государственные строительные нормы ГСН В.2.2-15: 2019 "Жилые дома. Основные положения".

В документе указано, что минимальная площадь жилой комнаты в квартирах с двумя и более комнатами должна составлять не менее 10 кв. м. Именно к этой категории обычно относят детскую.

Формально этого достаточно для проживания одного ребенка, но такой размер считается предельным. Как указано в ГСН, жилые помещения должны обеспечивать "безопасные и комфортные условия для проживания человека", а не только соответствовать минимальным цифрам.

Какая площадь детской комнаты считается оптимальной

На практике оптимальной признается площадь, позволяющая разделить комнату на функциональные зоны. Специалисты по детскому развитию сходятся на том, что комфорт начинается с 12 кв. м.

Наиболее распространенные варианты будут выглядеть так:

12-14 кв. м — достаточно для кровати, письменного стола и зоны для игр или отдыха;

15-16 кв. м и более — позволяет обустроить гардероб, место для хобби или спортивный уголок.



Для двух детей площадь стоит планировать от 18 кв. м, даже если используется двухъярусная кровать.

Свободное пространство в детской комнате

Свободная площадь влияет не только на удобство, но и на психологическое состояние ребенка. Согласно санитарным правилам, жилые комнаты должны обеспечивать надлежащую вентиляцию, естественное освещение и возможность свободного передвижения.

Чрезмерная загроможденность противоречит этим требованиям.

Недостаток пространства может привести к:

снижению двигательной активности;

сложностям с концентрацией во время обучения;

постоянному ощущению напряжения.

Как выбрать площадь комнаты для ребенка без ошибок

При выборе жилья следует ориентироваться не только на минимальные нормы, но и на реальные потребности ребенка.

"Даже комната в 10 кв. м может быть функциональной, но оптимальная площадь создаст запас комфорта на годы вперед. Именно такой подход позволит избежать перепланировок и обеспечит ребенку пространство, в котором он будет расти без ограничений", — отмечают специалисты портала Remontuem.

