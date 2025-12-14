Площа дитячої кімнати — який метраж краще обрати для комфортного проживання

Купівля квартири — як оптимальна площа дитячої кімнати
Планування житла для сім’ї з дитиною завжди потребуватиме зважених рішень. Дитяча кімната — це не просто спальня, а простір для росту, навчання та відпочинку. Саме тому питання оптимальної площі залишається актуальним і для покупців квартир, і для тих, хто будує власний будинок.
Редакція Новини.LIVE розповідає, який метраж кімнати найкращий для дитини.
Мінімальний розмір дитячої кімнати
Прямої норми, яка б визначала площу саме дитячої кімнати, законодавство України не містить. Водночас діють Державні будівельні норми ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення".
У документі зазначено, що мінімальна площа житлової кімнати у квартирах з двома і більше кімнатами має становити не менше 10 кв. м. Саме до цієї категорії зазвичай відносять дитячу.
Формально цього достатньо для проживання однієї дитини, але такий розмір вважається граничним. Як зазначено у ДБН, житлові приміщення мають забезпечувати "безпечні та комфортні умови для проживання людини", а не лише відповідати мінімальним цифрам.
Яка площа дитячої кімнати вважається оптимальною
На практиці оптимальною визнається площа, що дозволяє розділити кімнату на функціональні зони. Фахівці з дитячого розвитку сходяться на тому, що комфорт починається з 12 кв. м.
Найбільш поширені варіанти виглядатимуть так:
- 12-14 кв. м — достатньо для ліжка, письмового столу та зони для ігор або відпочинку;
- 15-16 кв. м і більше — дозволяє облаштувати гардероб, місце для хобі чи спортивний куточок.
Для двох дітей площу варто планувати від 18 кв. м, навіть якщо використовується двоярусне ліжко.
Вільний простір у дитячій кімнаті
Вільна площа впливає не лише на зручність, а й на психологічний стан дитини. Згідно з санітарними правилами, житлові кімнати мають забезпечувати належну вентиляцію, природне освітлення та можливість вільного пересування.
Надмірна захаращеність суперечить цим вимогам.
Нестача простору може призвести до:
- зниження рухової активності;
- складнощів із концентрацією під час навчання;
- постійного відчуття напруження.
Як обрати площу кімнати для дитини без помилок
При виборі житла варто орієнтуватися не лише на мінімальні норми, а й на реальні потреби дитини.
"Навіть кімната у 10 кв. м може бути функціональною, але оптимальна площа створить запас комфорту на роки вперед. Саме такий підхід дозволить уникнути перепланувань і забезпечить дитині простір, у якому вона зростатиме без обмежень", — зазначають фахівці порталу Remontuem.
Нагадаємо, що право кожної дитини на повноцінний розвиток вимагає гідних умов. Тому перевірка житла стає обов'язковою під час батьківських суперечок, оформлення опіки чи усиновлення, а також коли є загроза її безпеці.
Також для дітей військових та інших визначених категорій передбачено державне фінансування на оздоровчий відпочинок у західних регіонах.
