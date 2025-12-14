Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Купівля квартири — як оптимальна площа дитячої кімнати

Купівля квартири — як оптимальна площа дитячої кімнати

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 09:15
Площа дитячої кімнати — який метраж краще обрати для комфортного проживання
Діти у кімнаті. Фото: Freepik

Планування житла для сім’ї з дитиною завжди потребуватиме зважених рішень. Дитяча кімната — це не просто спальня, а простір для росту, навчання та відпочинку. Саме тому питання оптимальної площі залишається актуальним і для покупців квартир, і для тих, хто будує власний будинок. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, який метраж кімнати найкращий для дитини.

Реклама
Читайте також:

Мінімальний розмір дитячої кімнати

Прямої норми, яка б визначала площу саме дитячої кімнати, законодавство України не містить. Водночас діють Державні будівельні норми ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення". 

У документі зазначено, що мінімальна площа житлової кімнати у квартирах з двома і більше кімнатами має становити не менше 10 кв. м. Саме до цієї категорії зазвичай відносять дитячу.

Формально цього достатньо для проживання однієї дитини, але такий розмір вважається граничним. Як зазначено у ДБН, житлові приміщення мають забезпечувати "безпечні та комфортні умови для проживання людини", а не лише відповідати мінімальним цифрам.

Яка площа дитячої кімнати вважається оптимальною

На практиці оптимальною визнається площа, що дозволяє розділити кімнату на функціональні зони. Фахівці з дитячого розвитку сходяться на тому, що комфорт починається з 12 кв. м.
Найбільш поширені варіанти виглядатимуть так:

  • 12-14 кв. м — достатньо для ліжка, письмового столу та зони для ігор або відпочинку;
  • 15-16 кв. м і більше — дозволяє облаштувати гардероб, місце для хобі чи спортивний куточок.


Для двох дітей площу варто планувати від 18 кв. м, навіть якщо використовується двоярусне ліжко.

Вільний простір у дитячій кімнаті

Вільна площа впливає не лише на зручність, а й на психологічний стан дитини. Згідно з санітарними правилами, житлові кімнати мають забезпечувати належну вентиляцію, природне освітлення та можливість вільного пересування.

Надмірна захаращеність суперечить цим вимогам.

Нестача простору може призвести до:

  • зниження рухової активності;
  • складнощів із концентрацією під час навчання;
  • постійного відчуття напруження.

Як обрати площу кімнати для дитини без помилок

При виборі житла варто орієнтуватися не лише на мінімальні норми, а й на реальні потреби дитини. 

"Навіть кімната у 10 кв. м може бути функціональною, але оптимальна площа створить запас комфорту на роки вперед. Саме такий підхід дозволить уникнути перепланувань і забезпечить дитині простір, у якому вона зростатиме без обмежень", — зазначають фахівці порталу Remontuem.

Нагадаємо, що право кожної дитини на повноцінний розвиток вимагає гідних умов. Тому перевірка житла стає обов'язковою під час батьківських суперечок, оформлення опіки чи усиновлення, а також коли є загроза її безпеці.

Також для дітей військових та інших визначених категорій передбачено державне фінансування на оздоровчий відпочинок у західних регіонах.

діти нерухомість будинок зона комфорту квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації