Что изменится в процедуре покупки недвижимости в 2026 году — новые требования законодательства

Женщина делает записи. Фото: Freepik

Об изменениях в операциях с недвижимостью в последнее время говорят часто — и небезосновательно. С 1 января 2026 года начнут действовать нормы, которые приняли еще летом этого года. Это не революция для покупателей или продавцов, однако тем, кто работает со сделками ежедневно, особенно нотариусам, придется привыкнуть к более жесткой и детализированной отчетности.

Часть процедур, вероятно, станет медленнее, зато информация будет более точной и менее "усредненной", пишет "Судебно-юридическая газета".

По сути изменения касаются нескольких пунктов Налогового кодекса. Государство пытается получить более полный срез всех операций и меньше полагаться на взаимное доверие сторон, которое иногда давало сбои.

Налоговый учет сделок с недвижимостью в 2026 году

Государственные нотариусы будут отчитываться ежемесячно, частные — раз в квартал, но с разбивкой по каждому месяцу. Речь идет обо всех договорах между физическими лицами: покупка, продажа, мена — независимо от суммы.

В отчет будут включать:

сам факт заключения договора;

его цену;

фактически уплаченный налог.

По такой же логике будут подавать информацию и по биржевым сделкам.

Наследство и дарение недвижимости в 2026 году

Отдельный блок касается наследства и подарков. Требования для частных и государственных нотариусов одинаковые — регулярное представление данных по форме налогового расчета.

К этой информации относятся:

свидетельства о праве на наследство;

договоры дарения;

дополнительные данные, предусмотренные расчетом.

В селах такую функцию, как и раньше, могут выполнять должностные лица местного самоуправления.

Налоговый расчет при сделках с недвижимостью

Главный принцип остается: расчет подают только тогда, когда человеку действительно начислен доход. Новых альтернативных форм не вводят — лишь уточняют то, что действовало и раньше.

"Фактически это означает, что операции подлежат обязательной отчетности перед налоговыми органами, а налоговая будет иметь доступ к информации о стоимости сделки и сможет сравнивать ее с доходами покупателей и продавцов", — пишет издание.

Что почувствует обычный покупатель недвижимости

Кажется, что эти требования касаются только нотариусов, но на самом деле влияние будет шире. Для рынка это означает:

более прозрачные операции;

более жесткий контроль налогов;

потенциально более длительное время оформления из-за объема отчетов.

В то же время для большинства покупателей или наследников правила радикально не изменятся.

