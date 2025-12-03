Покупка недвижимости в 2026 году — Минюст объяснил, изменятся ли правила

Мужчина и женщина читают. Фото: Freepik

В последнее время в соцсетях и некоторых медиа начали распространяться утверждения о том, что с 1 января 2026 года в Украине якобы заработают новые строгие требования для покупателей недвижимости. Распространение этой истории связывали с приказом Минфина, который касается исключительно совершенствования обмена информацией между органами финансового мониторинга.

Сам документ №322 не устанавливает никаких новых правил для граждан, которые планируют купить жилье или другую недвижимость. Это подтвердили и в Министерстве юстиции, отдельно отметив, что распространенная информация не соответствует действительности.

"Министерство юстиции Украины опровергает недостоверную информацию... о введении новых правил при покупке недвижимого имущества с 01 января 2026 года", — заявили в ведомстве.

Финмониторинг при покупке недвижимости

В министерстве напомнили, что уже более 10 лет нотариусы работают как субъекты первичного финмониторинга. Это не нововведение, а давно действующая норма, которая помогает отслеживать легальность средств и предотвращать отмывание денег.

Основные обязанности нотариуса при оформлении сделок с недвижимостью включают:

проверку источников происхождения средств, если сумма сделки от 400 тыс. грн;

истребование документов, подтверждающих легальность доходов;

фиксирование операции в системе финмониторинга согласно установленным требованиям.

"Законодательство в сфере финансового мониторинга... не претерпело изменений", — отдельно подчеркнули в Минюсте.

То есть все процедуры, которые применяются сегодня, будут такими и в 2026 году.

Проверка источников средств при покупке жилья

Подтверждение происхождения средств — стандартная мировая практика. В Украине она действует давно и не касается только покупки недвижимости, а является частью общего контроля за финансовыми операциями.

Какие документы могут понадобиться:

декларация о доходах;

договор дарения или документы о наследстве;

справка о полученном кредите или займе;

документы о продаже авто или другого имущества;

подтверждение доходов от бизнеса или работы.

Таким образом причиной появления фейковой информации стали ложные трактовки технических изменений по обмену данными между органами финмониторинга. В сети эти изменения подали как якобы "жесткие новые требования к покупателям", хотя на самом деле они не касаются граждан.

"Это требование является обязательным для нотариусов согласно действующему законодательству и на сегодня", — еще раз подтвердили в Минюсте.

То есть никаких новых процедур, проверок или дополнительных документов покупателям готовить не нужно.

