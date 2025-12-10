Що зміниться у процедурі купівлі нерухомості у 2026 році — нові вимоги законодавства

Жінка робить записи. Фото: Freepik

Про зміни в операціях із нерухомістю останнім часом говорять часто — і небезпідставно. З 1 січня 2026 року почнуть діяти норми, які ухвалили ще влітку цього року. Це не революція для покупців чи продавців, однак тим, хто працює з угодами щодня, особливо нотаріусам, доведеться звикнути до більш жорсткої та деталізованої звітності.

Частина процедур, ймовірно, стане повільнішою, зате інформація буде точнішою й менш "усередненою", пише "Судово-юридична газета".

По суті зміни стосуються кількох пунктів Податкового кодексу. Держава намагається отримати повніший зріз усіх операцій і менше покладатися на взаємну довіру сторін, яка інколи давала збої.

Податковий облік угод з нерухомістю у 2026 році

Державні нотаріуси звітуватимуть щомісяця, приватні — раз на квартал, але з розбивкою по кожному місяцю. Ідеться про всі договори між фізичними особами: купівля, продаж, міна — незалежно від суми.

У звіт будуть включати:

сам факт укладення договору;

його ціну;

фактично сплачений податок.

За такою ж логікою подаватимуть інформацію і щодо біржових угод.

Спадщина та дарування нерухомості у 2026 році

Окремий блок стосується спадщини та подарунків. Вимоги для приватних і державних нотаріусів однакові — регулярне подання даних за формою податкового розрахунку.

До цієї інформації належать:

свідоцтва про право на спадщину;

договори дарування;

додаткові дані, передбачені розрахунком.

У селах таку функцію, як і раніше, можуть виконувати посадові особи місцевого самоврядування.

Податковий розрахунок при угодах з нерухомістю

Головний принцип залишається: розрахунок подають лише тоді, коли людині справді нараховано дохід. Нових альтернативних форм не вводять — лише уточнюють те, що діяло й раніше.

"Фактично це означає, що операції підлягають обов’язковій звітності перед податковими органами, а податкова матиме доступ до інформації про вартість угоди та зможе порівнювати її з доходами покупців та продавців", — пише видання.

Що відчує звичайний покупець нерухомості

Здається, що ці вимоги стосуються лише нотаріусів, але насправді вплив буде ширшим. Для ринку це означає:

прозоріші операції;

жорсткіший контроль податків;

потенційно довший час оформлення через обсяг звітів.

Водночас для більшості покупців чи спадкоємців правила радикально не зміняться.

