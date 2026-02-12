Какой долг может привести к потере единственного жилья в Украине в 2026 году

Жанка с коробкой. Фото: Freepik

Когда долги растут, главный страх любой семьи - оказаться на улице. Вокруг этой темы всегда много слухов, но на самом деле закон достаточно четко говорит, когда исполнители могут прийти за вашими квадратными метрами, а когда у них "связаны руки".

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "Об исполнительном производстве", взыскание на единственное жилье не осуществляется, если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат.

Но есть важный нюанс: арест на имущество все равно наложат. То есть жить в квартире можно, а вот продать или подарить ее — нельзя, пока не рассчитаетесь.

Как работает взыскание имущества должника

Исполнительная служба не может просто так прийти и забрать ключи. Закон (в частности статья 48) требует соблюдать очередность. Сначала "трясут" другие активы:

деньги на карточках и счетах;

официальную зарплату (отчисления из дохода);

машину, дачу или другую недвижимость (если квартира у вас не единственная).

Только если у вас нет ни денег, ни авто, а долг перевалил за упомянутый предел в 172 тысячи, тогда встает вопрос о продаже жилья через СЕТАМ.

Когда не могут выселить за долги

Даже если долг огромный, за должника "вступаются" дети. Если в квартире прописан ребенок, исполнитель упирается в "глухую стену" — разрешение органов опеки.

Получить его на выброс ребенка на улицу в наших реалиях практически нереально. Это, пожалуй, самый сильный предохранитель, который сейчас существует.

Что делать, если долг приближается к пределу

Главная ошибка — играть в прятки. Как только долг начинает приближаться к критической черте, лучше самому идти на контакт:

Реструктуризация. Большинство кредиторов соглашаются разбить сумму на год или два. Мирное соглашение. Это останавливает начисление пени и, что самое важное, прекращает принудительное взыскание.

В 2026 году закон все еще на стороне владельца единственного жилья, но это не индульгенция. Лучше "потушить пожар" реструктуризацией, чем ждать, пока сумма долга пересечет фатальную черту.

