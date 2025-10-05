Могут ли забрать квартиру за долги — какие суммы грозят конфискацией

Женщина с документами. Фото: Freepik

Для большинства украинцев квартира является не только крышей над головой, но и символом стабильности и безопасности. Именно поэтому вопрос, могут ли забрать жилье за долги, волнует многих. Законодательство действительно предусматривает такую возможность, но только при четко определенных условиях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, реально ли потерять квартиру из-за неуплаченных обязательств.

Правовые основания для изъятия жилья за долги

Украинские законы позволяют конфискацию недвижимости в случаях, когда должник накопил значительные обязательства. Речь идет прежде всего о положениях Закона Украины "Об исполнительном производстве". Если человек не платит кредиты, налоги или коммунальные услуги, исполнитель может наложить арест на имущество.

Особенно важны следующие условия:

долги за налоги или коммуналку более 160 тысяч гривен (эквивалент 20 минимальных зарплат в 2025 году) дают основание для изъятия;

банки и кредиторы обращаются в суд, чтобы взыскать долг через продажу имущества;

если средств на счетах нет, исполнительная служба накладывает арест на квартиру;

в случае проживания детей или лиц с инвалидностью требуется отдельное решение суда.

"Чтобы забрать единственное жилье, сумма долга должна превышать 20 минимальных зарплат. В 2025 году это более 160 тысяч гривен. Если долг меньше, например 25 тысяч, квартиру конфисковать не могут", — уточняют эксперты юридической компании nakaz.

Таким образом, единственное жилье должника защищено, но лишь до определенного порога задолженности.

Как работает механизм продажи жилья должников

После решения суда исполнительная служба проводит опись имущества и готовит его к реализации. Квартира может быть выставлена на электронные торги, а средства с продажи направляются на погашение долгов. В приоритете — возмещение банкам, государству и другим кредиторам.

Сам процесс длится несколько месяцев и включает уведомление должника, оценку имущества и организацию аукциона. Поэтому неожиданно "забрать" жилье без ведома владельца невозможно.

Попытки избежать конфискации квартиры

Часто должники пытаются сохранить имущество путем его переоформления на родственников — через договоры дарения или продажу по символической цене. Однако такие шаги не всегда спасают ситуацию.

Среди основных рисков:

суд может признать сделку фиктивной;

квартира вернется в собственность должника;

жилье все равно реализуют для погашения долгов.

"Дарение или фиктивная продажа не дают гарантии. Если доказано, что сделка имела целью уклонение от долгов, суд отменит ее, а имущество подлежит конфискации", — отмечают юристы.

То есть попытка избежать ответственности может только затянуть процесс и добавить расходов на судебные сборы и адвокатов.

Как должнику сохранить жилье

Эксперты советуют действовать превентивно — договариваться с кредиторами, реструктуризировать долги и избегать накопления крупных сумм. Возможные варианты:

обратиться в банк для изменения графика платежей;

договориться о частичном списании пени или штрафов;

воспользоваться программами государственной поддержки;

своевременно реагировать на судебные иски.

Худший вариант — игнорировать долги, ведь тогда риск потери жилья возрастает в разы.

Как сообщалось, документы, подтверждающие право собственности на недвижимость или землю, остаются критически важными. Без официального подтверждения ни одна операция с имуществом (например, продажа или дарение) не будет иметь законной силы. Таким образом, независимо от того, как была приобретена собственность (через договор, наследство или новое строительство), именно документальное подтверждение является ключевым.

Также мы рассказывали, что в Украине до сих пор покупают недвижимость, особенно старые дома в селах, без надлежащих правоустанавливающих документов, часто только "по расписке". Хотя на первый взгляд это кажется простой договоренностью, с юридической точки зрения такой договор не имеет никакой законной силы, что может привести к серьезным проблемам с правом собственности.