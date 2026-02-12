Який борг може призвести до втрати єдиного житла в Україні у 2026 році

Жанка з коробкою. Фото: Freepik

Коли борги ростуть, головний страх будь-якої родини — опинитися на вулиці. Навколо цієї теми завжди багато чуток, але насправді закон досить чітко каже, коли виконавці можуть прийти за вашими квадратними метрами, а коли у них "зв’язані руки".

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про виконавче провадження", стягнення на єдине житло не здійснюється, якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат.

Але є важливий нюанс: арешт на майно все одно накладуть. Тобто жити в квартирі можна, а от продати чи подарувати її — зась, поки не розрахуєтесь.

Як працює стягнення майна боржника

Виконавча служба не може просто так прийти і забрати ключі. Закон (зокрема стаття 48) вимагає дотримуватися черговості. Спочатку "трясуть" інші активи:

гроші на картках та рахунках;

офіційну зарплату (відрахування з доходу);

машину, дачу або іншу нерухомість (якщо квартира у вас не єдина).

Тільки якщо у вас немає ні грошей, ні авто, а борг перевалив за згадану межу у 172 тисячі, тоді постає питання про продаж житла через СЕТАМ.

Коли не можуть виселити за борги

Навіть якщо борг величезний, за боржника "вступаються" діти. Якщо в квартирі прописана дитина, виконавець впирається в "глуху стіну" — дозвіл органів опіки.

Отримати його на викидання дитини на вулицю в наших реаліях практично нереально. Це, мабуть, найсильніший запобіжник, який зараз існує.

Що робити, якщо борг наближається до межі

Головна помилка — грати в хованки. Як тільки борг починає наближатися до критичної межі, краще самому йти на контакт:

Реструктуризація. Більшість кредиторів погоджуються розбити суму на рік чи два. Мирна угода. Це зупиняє нарахування пені та, що найважливіше, припиняє примусове стягнення.

У 2026 році закон все ще на боці власника єдиного житла, але це не індульгенція. Краще "загасити пожежу" реструктуризацією, ніж чекати, поки сума боргу перетне фатальну межу.

Як повідомлялось, для більшості з українців власна оселя — це не просто дах над головою, а найважливіший фінансовий актив. Проте, як би міцно ми не трималися за свої квадратні метри, варто пам'ятати: українське правове поле містить механізми, які дозволяють державі чи кредиторам вилучити нерухомість навіть без згоди власника.

Також ми розповідали, що коли справа доходить до примусового стягнення боргів, виконавці мають право заарештувати активи, але залишити людину "з нічим" вони не можуть. У законодавстві прописаний список необхідного майна, яке за будь-яких обставин має залишатися у власності власника.