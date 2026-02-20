Потеря права собственности на землю — дадут ли владельцу компенсацию

Может ли владелец земли получить компенсацию, если участок забрали. Фото: Freepik

Украинцы все чаще сталкиваются с тем, что право собственности на землю, которым они владели годами, внезапно аннулируется через суд. Прокуратура заявляет, что когда-то давно участок выделили с нарушениями, потому что он якобы относится к лесному или водному фонду.

Люди, которые успели построить там дома и вложить все сбережения, оказываются перед фактом: земля возвращается государству, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Ростислава Кравца.

Он подтверждает, что эта проблема стала системной. По его словам, возникает абсурдная ситуация, когда государство само же контролирует реестры и движение земли, но вспоминает о "нарушениях" только тогда, когда владелец уже обустроил участок.

"Таких решений в последнее время очень много", — констатирует юрист.

Решение ЕСПЧ о компенсации за землю

Однако в этой мрачной статистике есть весомый аргумент в пользу граждан — позиция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Судьи в Страсбурге неоднократно подчеркивали: даже если процедура передачи земли была незаконной, нельзя просто отобрать имущество, не предложив ничего взамен. Это считается непропорциональным вмешательством в право собственности.

"Лишение права собственности без выплаты суммы, связанной с ее стоимостью, обычно является непропорциональным", — отмечает Кравец.

То есть, если государство хочет забрать землю обратно, оно должно честно за это заплатить или предложить альтернативу.

Что может получить владелец после аннулирования права

На что реально может рассчитывать владелец в такой ситуации? Во-первых, это денежная компенсация, которая соответствует рыночной стоимости участка.

Во-вторых, это предоставление равноценной земли в другом месте или любой другой способ возмещения убытков. Адвокат настаивает на том, что реституция (возвращение сторон к исходному состоянию) не может работать только в одну сторону.

"Реституция не может быть односторонней", — подчеркивает он, намекая, что государственные органы не имеют права просто "зачистить" реестр, забыв об интересах человека.

Сегодня судебная практика в Украине только адаптируется к европейским стандартам, но главный месседж уже понятен: отмена права собственности — это не финал, а лишь начало борьбы за компенсацию. Владельцам следует тщательно анализировать каждый пункт иска и требовать возмещения уже на этапе национальных судов, опираясь на практику ЕСПЧ.

