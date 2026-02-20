Втрата права власності на землю — чи дадуть власнику компенсацію

Чи може власник землі отримати компенсацію, якщо ділянку забрали. Фото: Freepik

Останнім часом українці все частіше стикаються з неприємним сюрпризом: право власності на землю, яким вони володіли роками, раптово анулюється через суд. Сценарій майже завжди однаковий — прокуратура заявляє, що колись давно ділянку виділили з порушеннями, бо вона нібито належить до лісового чи водного фонду.

Люди, які встигли побудувати там будинки та вкласти всі заощадження, опиняються перед фактом: земля повертається державі, розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ростислава Кравця.

Реклама

Читайте також:

Він підтверджує, що ця проблема стала системною. За його словами, виникає абсурдна ситуація, коли держава сама ж контролює реєстри та рух землі, але згадує про "порушення" лише тоді, коли власник уже облаштував ділянку.

"Таких рішень останнім часом дуже багато", — констатує юрист.

Рішення ЄСПЛ про компенсацію за землю

Проте в цій похмурій статистиці є вагомий аргумент на користь громадян — позиція Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Судді в Страсбурзі неодноразово наголошували: навіть якщо процедура передачі землі була незаконною, не можна просто відібрати майно, не запропонувавши нічого натомість. Це вважається непропорційним втручанням у право власності.

"Позбавлення права власності без виплати суми, пов’язаної з її вартістю, зазвичай є непропорційним", — зазначає Кравець.

Тобто, якщо держава хоче забрати землю назад, вона має чесно за це заплатити або запропонувати альтернативу.

Що може отримати власник після анулювання права

На що реально може розраховувати власник у такій ситуації? По-перше, це грошова компенсація, яка відповідає ринковій вартості ділянки.

По-друге, це надання рівноцінної землі в іншому місці або будь-який інший спосіб відшкодування збитків. Адвокат наполягає на тому, що реституція (повернення сторін до початкового стану) не може працювати лише в один бік.

"Реституція не може бути односторонньою", — підкреслює він, натякаючи, що державні органи не мають права просто "зачистити" реєстр, забувши про інтереси людини.

Сьогодні судова практика в Україні лише адаптується до європейських стандартів, але головний меседж уже зрозумілий: скасування права власності — це не фінал, а лише початок боротьби за компенсацію. Власникам варто ретельно аналізувати кожен пункт позову та вимагати відшкодування вже на етапі національних судів, спираючись на практику ЄСПЛ.

Як повідомлялось, втрата документів на землю часто стає причиною для паніки, адже власники бояться разом із паперами втратити й саму ділянку. Проте важливо розуміти, що фізичний носій — це лише підтвердження, а не саме право власності, яке зберігається в державному реєстрі.

Також ми розповідали, що нові правила оподаткування агросектору змушують власників платити за землю, навіть якщо вона не використовується. Держава встановила фіксований мінімум з кожного гектара, тож просто "тримати" ділянку без фінансових відрахувань у бюджет більше не вийде.