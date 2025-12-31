Шум в собственном доме — в какие часы разрешено шуметь

Люди празднуют Новый год. Фото: Freepik

Жить в частном доме — это свобода. Кажется, что за высоким забором можно делать все: устраивать шумные вечеринки, строить беседку до полуночи или косить газон на рассвете. Однако границы вашей свободы заканчиваются там, где начинается покой соседа.

Многие ошибочно полагают, что правила тишины касаются только многоквартирных домов. На самом деле Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" защищает право на отдых всех граждан.

Согласно статье 24 этого закона, на "защищенных объектах", к которым относятся и жилые дома с прилегающими территориями, запрещается шум с 22:00 до 8:00 часов.

Это означает, что после десяти вечера любые крики, громкое пение, использование аппаратуры или салюты становятся прямым нарушением. В это время царит "режим тишины".

Допустимые нормы шума в децибелах

Важно понимать, что шум измеряется не вашим субъективным восприятием, а приборами. В дневное время уровень звука не должен превышать 55 дБ, а ночью — 45 дБ.

Для сравнения: 45 децибел — это громкость обычного спокойного разговора. Если ваша музыка "пробивает" стены соседнего дома, вы вероятно нарушаете закон.

Штраф за нарушение тишины в Украине

Если разговоры не помогают, соседи имеют право вызвать патруль. Ответственность предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях.

"Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины... влечет за собой предупреждение или наложение штрафа", — сказано в статье 182 КУоАП.

За повторное нарушение в течение года техника, создающая шум, может быть конфискована.

