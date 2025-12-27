Право на тишину в многоквартирном доме — какие нормы действуют на новогодние праздники

Новогодняя вечеринка. Фото: Freepik

Декабрь традиционно ассоциируется с домашними вечерами и праздничными застольями. В то же время вопрос тишины в многоквартирных домах окончательно перешел из плоскости договоренностей в сферу четких правовых норм.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, до скольки часов можно шуметь на новогодние праздники в многоэтажках.

Реклама

Читайте также:

Право на тишину в многоквартирном доме

Основной документ, на который стоит опираться, — это Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".

"На защищенных объектах с 22 до 8 часов запрещаются громкое пение и выкрики, пользование звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума", — сказано в статье 24 закона.

Это означает, что ваши любимые треки или караоке должны стать значительно тише ровно в десять вечера, независимо от того, это обычный вторник или канун праздника.

До скольки можно шуметь в Украине

Многие ошибочно полагают, что в выходные можно "отрываться" дольше. На самом деле правила даже более строгие. Если обычный бытовой шум (музыка, телевизор) ограничен временем с 22:00 до 08:00, то ремонтные работы в выходные и праздничные дни запрещены вообще.

"Проведение ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни с 21:00 до 08:00, а в праздничные и нерабочие дни — круглосуточно", — сказано в статье 24 закона.

Поэтому, если вы решили повесить полочку в субботу, сначала получите письменное согласие жителей всех близлежащих квартир — это единственный легальный путь.

Правила тишины на Новый год

Новогодняя ночь всегда была исключением, но современные реалии диктуют свои условия.

Во-первых, из-за действия военного положения комендантский час остается приоритетом. Во-вторых, использование пиротехники (салютов и петард) строго запрещено на уровне Уголовного кодекса.

Даже если вы празднуете дома, помните о допустимых уровнях шума. В жилых помещениях это 55 дБ днем и 45 дБ ночью. Для сравнения: 45 децибел - это уровень обычного спокойного разговора.

Если ваше веселье слышно через два этажа, соседи имеют полное право вызвать полицию по статье 182 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Штрафы за нарушение тишины

Если разговоры не помогают, закон предусматривает финансовое наказание. Для первого раза штраф для граждан составляет от 85 до 255 гривен.

Вроде и немного, однако повторное нарушение в течение года обойдется уже до 510 гривен с "конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины".

Ранее мы рассказывали, в каких локациях строго запрещено шуметь после 22:00. А также, в каких случаях соседи могут зайти в квартиру, когда хозяев нет дома.