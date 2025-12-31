Відео
Правила тиші — до якої години можна шуміти у приватному секторі

Правила тиші — до якої години можна шуміти у приватному секторі

Дата публікації: 31 грудня 2025 14:32
Шум у власному будинку — в які години дозволено галасувати
Люди святкують Новий рік. Фото: Freepik

Жити у приватному будинку — це свобода. Здається, що за високим парканом можна робити все: влаштовувати гучні вечірки, будувати альтанку до півночі або косити газон на світанку. Проте межі вашої свободи закінчуються там, де починається спокій сусіда. 

Багато хто помилково вважає, що правила тиші стосуються лише багатоквартирних будинків. Насправді Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" захищає право на відпочинок усіх громадян. 

Читайте також:

Згідно зі статтею 24 цього закону, на "захищених об'єктах", до яких належать і житлові будинки з прилеглими територіями, забороняється шум з 22:00 до 8:00 години.

Це означає, що після десятої вечора будь-які крики, гучний спів, використання апаратури або салюти стають прямим порушенням. У цей час панує "режим тиші".

Допустимі норми шуму в децибелах

Важливо розуміти, що шум вимірюється не вашим суб'єктивним сприйняттям, а приладами. У денний час рівень звуку не повинен перевищувати 55 дБ, а вночі — 45 дБ. 

Для порівняння: 45 децибелів — це гучність звичайної спокійної розмови. Якщо ваша музика "пробиває" стіни сусіднього будинку, ви ймовірно порушуєте закон.

Штраф за порушення тиші в Україні

Якщо розмови не допомагають, сусіди мають право викликати патруль. Відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

"Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші... тягне за собою попередження або накладення штрафу", — сказано у статті 182 КУпАП.

За повторне порушення протягом року техніка, що створює шум, може бути конфіскована.

Раніше ми розповідали, де можна встановлювати шумний генератор біля приватного дому. А також, які норми тиші діють у багатоквартирному будинку.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
