Сколько официальных владельцев недвижимости может быть в Украине — что говорит закон в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

В 2025 году вопрос о количестве владельцев недвижимости снова приобретает актуальность. Украинцы часто покупают жилье совместно, делят наследство или оформляют доли между родственниками. Действующее законодательство не устанавливает ограничения на количество совладельцев квартиры, дома или земли. Главное — соблюсти требования законодательства.

Согласно статьям 355-68 Гражданского кодекса Украины, собственность может принадлежать одному или нескольким лицам. Если таких лиц два или более, речь идет об общей собственности, которая делится на два вида — долевую и совместную.

Реклама

Читайте также:

Совместная долевая собственность в Украине

Это самый распространенный тип совладения (статья 356 ГК Украины). Каждый собственник имеет свою определенную долю в процентах или дробях, например 1/2 или 1/5. Эти доли вносятся в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что делает их официально подтвержденными.

Классическая ситуация — наследование дома несколькими родственниками. Если трое наследников получили по трети, они становятся совладельцами на праве общей долевой собственности. Закон не устанавливает минимальной доли, поэтому теоретически совладельцев может быть хоть сотня — если каждый имеет официально зарегистрированную долю.

При этом действуют определенные ограничения:

владелец доли может ее продать или подарить,

но сначала должен предложить купить ее другим совладельцам (статья 362 ГК Украины).

"Этот механизм защищает права каждого участника общей собственности и предотвращает конфликты", — отмечают специалисты портала ГСН Украины.

Совместная совместная собственность супругов

Второй вид общей собственности — общая совместная, описанная в статье 368 ГК Украины. Ее особенность в том, что доли каждого совладельца не определены. Такой формат чаще всего применяется к имуществу супругов, приобретенному во время брака (статья 60 Семейного кодекса Украины).

Любое распоряжение таким имуществом возможно только с согласия обоих (статья 65 СК Украины). То есть, если супруги хотят продать квартиру, нужно согласие обеих сторон, даже если официально имущество оформлено на одного.

После развода общая совместная собственность не исчезает автоматически — она сохраняется до момента официального раздела через суд или нотариальное соглашение.

Количество совладельцев недвижимости по закону

Украинское право не устанавливает верхнего предела количества совладельцев. В 2025 году официально возможно зарегистрировать неограниченное количество лиц как собственников одного объекта. Это подтверждается практикой Государственного реестра вещных прав, который позволяет вносить любое количество совладельцев при условии правильного оформления документов.

Однако на практике чем больше людей владеет имуществом, тем сложнее им управлять. Для любого действия - продажи, сдачи в аренду или реконструкции - часто требуется письменное или нотариально заверенное согласие каждого собственника. Именно это, а не закон, становится реальным ограничением.

Как оформить право собственности правильно

Чтобы избежать споров, все совладельцы должны быть внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Именно эта запись является единственным юридическим подтверждением права собственности.

Перед заключением любых сделок стоит: Проверить регистрационные данные у нотариуса. Согласовать размер долей (для долевой собственности). Получить письменное согласие других владельцев на распоряжение имуществом.

Как сообщалось, владелец жилья в Украине имеет законное право добровольно отказаться от дома. Это решение приводит к полному прекращению всех юридических прав и обязанностей в отношении имущества, включая любые налоговые или хозяйственные обязательства, связанные с ним.

Также мы рассказывали, что приобретательная давность — это специальный правовой институт, предоставляющий возможность лицу, которое длительное время открыто и добросовестно владеет чужим имуществом, оформить его в свою собственность. Этот механизм позволяет через суд легализовать право собственности, если в течение установленного законом периода времени никто не выдвинул претензий относительно этого владения.