Скільки офіційних власників нерухомості може бути в Україні — що каже закон у 2025 році

У 2025 році питання про кількість власників нерухомості знову набуває актуальності. Українці часто купують житло спільно, ділять спадщину чи оформлюють частки між родичами. Чинне законодавство не встановлює обмеження на кількість співвласників квартири, будинку чи землі. Головне — дотриматися вимог законодавства.

Згідно зі статтями 355-68 Цивільного кодексу України, власність може належати одній або кільком особам. Якщо таких осіб дві чи більше, йдеться про спільну власність, яка поділяється на два види — часткову та сумісну.

Спільна часткова власність в Україні

Це найпоширеніший тип співволодіння (стаття 356 ЦК України). Кожен власник має свою визначену частку у відсотках або дробах, наприклад 1/2 чи 1/5. Ці частки вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що робить їх офіційно підтвердженими.

Класична ситуація — спадкування будинку кількома родичами. Якщо троє спадкоємців отримали по третині, вони стають співвласниками на праві спільної часткової власності. Закон не встановлює мінімальної частки, тому теоретично співвласників може бути хоч сотня — якщо кожен має офіційно зареєстровану частку.

При цьому діють певні обмеження:

власник частки може її продати чи подарувати,

але спершу повинен запропонувати купити її іншим співвласникам (стаття 362 ЦК України).

"Цей механізм захищає права кожного учасника спільної власності та запобігає конфліктам", — зазначають фахівці порталу ДБН України.

Спільна сумісна власність подружжя

Другий вид спільної власності — спільна сумісна, описана у статті 368 ЦК України. Її особливість у тому, що частки кожного співвласника не визначені. Такий формат найчастіше застосовується до майна подружжя, набутого під час шлюбу (стаття 60 Сімейного кодексу України).

Будь-яке розпорядження таким майном можливе лише за згодою обох (стаття 65 СК України). Тобто, якщо подружжя хоче продати квартиру, потрібна згода обох сторін, навіть якщо офіційно майно оформлене на одного.

Після розлучення спільна сумісна власність не зникає автоматично — вона зберігається до моменту офіційного поділу через суд або нотаріальну угоду.

Кількість співвласників нерухомості за законом

Українське право не встановлює верхньої межі кількості співвласників. У 2025 році офіційно можливо зареєструвати необмежену кількість осіб як власників одного об’єкта. Це підтверджується практикою Державного реєстру речових прав, який дозволяє вносити будь-яку кількість співвласників за умови правильного оформлення документів.

Однак на практиці чим більше людей володіє майном, тим складніше ним керувати. Для будь-якої дії — продажу, здачі в оренду чи реконструкції – часто потрібна письмова або нотаріально засвідчена згода кожного власника. Саме це, а не закон, стає реальним обмеженням.

Як оформити право власності правильно

Щоб уникнути суперечок, усі співвласники повинні бути внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Саме цей запис є єдиним юридичним підтвердженням права власності.

Перед укладанням будь-яких угод варто: Перевірити реєстраційні дані у нотаріуса. Узгодити розмір часток (для часткової власності). Отримати письмову згоду інших власників на розпорядження майном.

Як повідомлялось, власник житла в Україні має законне право добровільно відмовитися від будинку. Це рішення призводить до повного припинення всіх юридичних прав та обов'язків щодо майна, включаючи будь-які податкові чи господарські зобов'язання, пов'язані з ним.

Також ми розповідали, що набувальна давність — це спеціальний правовий інститут, що надає можливість особі, яка тривалий час відкрито та сумлінно володіє чужим майном, оформити його у свою власність. Цей механізм дозволяє через суд легалізувати право власності, якщо протягом встановленого законом періоду часу ніхто не висунув претензій щодо цього володіння.