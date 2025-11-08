Право власності за набувальною давністю в Україні — умови та процедура у 2025 році

Жінка з документами. Фото: Freepik

Набувальна давність — це правовий механізм, який дозволяє людині, що довго і добросовісно користується чужим майном, офіційно стати його власником. Якщо ніхто не заперечує таке володіння протягом установленого часу, особа може оформити право власності через суд.

В українському законодавстві цей інструмент визначено Цивільним кодексом. Його суть у тому, що фактичне користування може перерости у юридичну власність, якщо дотримані всі вимоги: володіння має бути відкритим, безперервним і добросовісним.

Хто може отримати право власності за набувальною давністю

Право власності за набувальною давністю може бути визнано за будь-якою фізичною чи юридичною особою, яка тривалий час користується майном, не порушуючи права інших.

Закон передбачає такі строки:

10 років — для нерухомого майна, зокрема квартир, будинків або земельних ділянок;

5 років — для рухомого майна, наприклад, автомобіля чи техніки.

"Володіння має бути не прихованим, а публічним — щоб усі знали, хто фактично користується майном. Важливо, щоб за цей час ніхто не пред’явив претензій або не довів наявність іншого власника", — зазначає адвокат Катерина Руденька.

Умови набуття права власності через набувальну давність

Щоб отримати право власності, необхідно підтвердити кілька важливих обставин:

Безперервність володіння. Особа користується майном постійно, не втрачаючи контроль над ним. Добросовісність. Людина вважає, що має законні підстави володіти цим майном, навіть якщо документів немає. Відкритість. Використання не є прихованим — сусіди, місцева влада, комунальні служби знають про це. Фактичне утримання. Сплата комунальних платежів, податків, ремонт — усе це вказує на ставлення до майна як до власного.

Ці критерії є основою для подальшого звернення до суду. Без них суд не визнає право власності за набувальною давністю.

Як оформити право власності за набувальною давністю через суд

Процедура оформлення відбувається лише через суд. Для цього потрібно підготувати:

письмовий позов про визнання права власності;

докази тривалого володіння — квитанції, договори, показання свідків, фото, акти обстежень;

документи, що підтверджують, що іншого власника немає або його права не оскаржені;

підтвердження, що володіння було відкритим і законним.

Після розгляду справи суд ухвалює рішення, яке стає підставою для державної реєстрації права власності. З цього моменту особа стає повноправним власником.

Коли застосовують набувальну давність в Україні

Найчастіше такий спосіб набуття власності використовують у ситуаціях, коли:

житло або земля залишилися без оформлення після спадкування;

втрачено правовстановлюючі документи;

майно перейшло у користування без договору, але протягом років ним ніхто не оскаржував;

виникла потреба узаконити старе житло або земельну ділянку, яка давно використовується.

Цей механізм дозволяє людям, які фактично володіють майном, отримати законний статус власників і захистити себе від майбутніх спорів.

