Дает ли прописка право распоряжаться квартирой — что говорит закон Украины в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Прописка (регистрация места жительства) в Украине до сих пор окутана мифами. Некоторые считают, что зарегистрированное лицо автоматически приобретает права на жилье, но это представление осталось еще с советских времен. Современное законодательство разделяет понятие регистрации места жительства и права собственности. Поэтому важно понять, какие последствия имеет прописка, а чего она точно не дает.

Прописка — это лишь запись в государственном реестре, которая подтверждает, где человек живет постоянно или временно, отмечают специалисты АН Oksagen.

Реклама

Читайте также:

Это административная процедура, которая требует согласия собственников жилья, предоставления документов на недвижимость, паспорта, идентификационного кода и уплаты сбора. Наличие регистрации не делает человека совладельцем и не позволяет ему продавать или дарить имущество.

Почему возник миф о праве собственности

В советской системе не существовало частной недвижимости в современном смысле. Тогда прописка была своеобразным "ключом" к жилью, и многие путали ее с правом владения.

Сегодня эта логика не действует, но в сознании людей остался стереотип, что зарегистрированный жилец имеет особые права.

Какие реальные возможности дает прописка

Функция прописки сводится к организации жизни в правовом поле. Она позволяет:

получать медицинские услуги по месту жительства;

пользоваться социальными выплатами;

участвовать в местных выборах;

оформлять административные услуги;

получать официальную почту.

Таким образом, прописка влияет на доступ к услугам, но не на распоряжение имуществом.

Может ли зарегистрированный человек распоряжаться жильем

Человек, который имеет прописку, не получает никаких имущественных прав. Он не может:

продавать квартиру;

дарить или завещать ее;

делить имущество между другими лицами;

обменивать жилье на другое.

Даже регулярная оплата коммунальных счетов или длительное проживание не превращают прописку в право собственности.

Какие риски несет владельцу прописка посторонних людей

Несмотря на отсутствие имущественных последствий, владелец может столкнуться с трудностями. Если человек отказывается выписываться добровольно, придется обращаться в суд. Особенно сложно это делать в случае с несовершеннолетними, ведь требуется согласие органов опеки.

Продать квартиру с прописанными жильцами тоже непросто: нотариусы и покупатели обычно требуют "чистый" реестр. Кроме того, официальные документы или повестки могут поступать по адресу регистрации, создавая лишние хлопоты для владельца.

Как защитить свои права

Чтобы избежать проблем, владельцам стоит:

заключать письменные соглашения с арендаторами или другими прописанными лицами, где четко указать, что прописка не дает имущественных прав;

в случае необходимости обращаться к юристу для оформления выписки или других юридических процедур;

проверять документы перед продажей квартиры, чтобы убедиться, что все прописанные лица сняты с регистрации.

Как сообщалось, количество зарегистрированных людей (прописанных) непосредственно влияет на ваши финансы. Поскольку от него зависит не только размер коммунальных платежей, но и ваше право на государственную социальную поддержку, например субсидии или льготы.

Также мы рассказывали о выписке о месте жительства — это важный документ, подтверждающий регистрацию человека или ее отсутствие. Он может быть получен как в бумажной, так и в электронной форме.