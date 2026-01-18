Видео
Главная Рынок недвижимости Право собственности на гараж — как проверить в 2026 году

Право собственности на гараж — как проверить в 2026 году

Дата публикации 18 января 2026 10:50
Как проверить право собственности на гараж в Украине в 2026 году — инструкция
Мужчина с документами. Фото: Freepik

Продажа гаража или даже обычное пользование им в 2026 году будет начинаться с проверки документов. Членская книжка кооператива уже не подтверждает ничего. если вашего гаража нет в базе, то для государства его не существует. Вы не сможете его официально продать, подарить или даже защитить в суде, если завтра на этом месте захотят проложить дорогу.

Согласно статье 2 закона Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений", право собственности признается только тогда, когда оно официально зарегистрировано. То есть, пока запись не появится в реестре, вы просто пользователь, а не хозяин.

Читайте также:

Проверка права собственности на гараж через Дію

К счастью, сейчас не надо бегать по кабинетам. Проверить, "видит" ли государство вашу недвижимость, можно прямо со смартфона через портал "Дія". Это занимает считанные минуты: заходите в раздел услуг, заказываете выписку из Государственного реестра вещных прав и почти мгновенно получаете результат.

Эта выписка — ваш главный аргумент, потому что там четко указано: кто владелец, какая площадь и нет ли на объекте арестов или залогов.

Кстати, такая проверка — это "маст-хэв" перед покупкой чужого гаража. Зная лишь адрес или кадастровый номер, вы убережете себя от мошенников.

Что делать, если гараж есть, а в реестре его нет

Особенно это касается "старых" кооперативов (ГСК). Помните: справка от председателя ГСК не делает вас собственником в юридическом смысле. Поскольку капитальный гараж с фундаментом — это полноценная недвижимость, он должен быть в базе.

Согласно Порядку ведения Государственного реестра вещных прав, электронная выписка имеет такую же юридическую силу, как и бумажная с печатью.

Как легализовать гараж в 2026 году

Если данных о гараже в системе нет, придется собирать бумаги для Центра предоставления административных услуг или нотариуса:

  1. Ваш паспорт и код.
  2. Технический паспорт (его должен подготовить инженер).
  3. Справка о членстве в кооперативе и подтверждение, что паевой взнос выплачен полностью.

Если же гараж покупали еще в 90-х и концы прячутся в архивах, не паникуйте. Регистратор просто подаст запрос в БТИ, чтобы поднять архивные данные. Только после этого ваш гараж станет реальным объектом недвижимости в правовом поле Украины.

Ранее мы рассказывали, как приватизировать гараж в Украине. А также, где разрешено строить гараж на собственном участке.

недвижимость документы собственность гараж документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
