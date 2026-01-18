Як перевірити право власності на гараж в Україні у 2026 році — інструкція

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Продаж гаража або навіть звичайне користування ним у 2026 році починатиметься з перевірки документів. Членська книжка кооперативу вже не підтверджує нічого. якщо вашого гаража немає в базі, то для держави його не існує. Ви не зможете його офіційно продати, подарувати чи навіть захистити в суді, якщо завтра на цьому місці захочуть прокласти дорогу.

Згідно зі статтею 2 закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", право власності визнається лише тоді, коли воно офіційно зареєстроване. Тобто, поки запис не з’явиться в реєстрі, ви просто користувач, а не господар.

Перевірка права власності на гараж через Дію

На щастя, зараз не треба бігати по кабінетах. Перевірити, чи "бачить" держава вашу нерухомість, можна прямо зі смартфона через портал "Дія". Це займає лічені хвилини: заходите в розділ послуг, замовляєте витяг з Державного реєстру речових прав і майже миттєво отримуєте результат.

Цей витяг — ваш головний аргумент, бо там чітко вказано: хто власник, яка площа і чи немає на об’єкті арештів або застав. До речі, така перевірка — це "маст-хев" перед купівлею чужого гаража. Знаючи лише адресу або кадастровий номер, ви вбережете себе від шахраїв.

Що робити, якщо гараж є, а в реєстрі його немає

Особливо це стосується "старих" кооперативів (ГБК). Пам’ятайте: довідка від голови ГБК не робить вас власником у юридичному сенсі. Оскільки капітальний гараж із фундаментом — це повноцінна нерухомість, він має бути в базі.

Відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав, електронний витяг має таку ж юридичну силу, як і паперовий з печаткою.

Як легалізувати гараж у 2026 році

Якщо даних про гараж у системі немає, доведеться збирати папери для Центру надання адміністративних послуг або нотаріуса:

Ваш паспорт та код. Технічний паспорт (його має підготувати інженер). Довідка про членство в кооперативі та підтвердження, що пайовий внесок виплачений повністю.

Якщо ж гараж купували ще в 90-х і кінці ховаються в архівах, не панікуйте. Реєстратор просто подасть запит до БТІ, щоб підняти архівні дані. Тільки після цього ваш гараж стане реальним об’єктом нерухомості в правовому полі України.

