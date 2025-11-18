Нужно ли разрешение на снос здания в частном секторе — правила в 2025 году

Мужчина на стройке. Фото: Freepik

Украинцы привыкли менять свои дома так, как подскажет потребность или фантазия. Однако любые работы на собственном участке земли должны проводиться так, чтобы не возникло проблем с законом. Особенно часто людей интересует, нужно ли оформлять разрешение, если хотят снести старое здание на частной территории.

В правовой сфере действует четкое правило: часть работ может выполняться без разрешений, отмечают в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Так, постановлением Кабмина №406 определен перечень работ, не требующих документов на выполнение. Это означает, что простой снос здания или сооружения, если после демонтажа не планируется новое строительство, не требует никакого разрешения.

Важно лишь, чтобы такие действия не влияли на безопасность соседних зданий. Как отмечают юристы, демонтаж без нарушения эксплуатационной пригодности других сооружений не требует согласований.

Какие ограничения надо учесть при демонтаже

Даже если разрешение не требуется, ответственность за последствия никто не отменяет. Владелец должен следить за тем, чтобы:

во время сноса обломки не попадали на соседний участок;

не было повреждено ограждения, здания или другое имущество соседей;

работы проводились с соблюдением элементарной безопасности.

Нарушение этих требований может привести к претензиям со стороны соседей или даже судебным спорам.

Когда демонтаж считается строительными работами

Если же после сноса планируется новое строительство или работы относятся к подготовительным, порядок действий меняется. В таком случае нужно действовать в соответствии с правительственным Порядком выполнения подготовительных и строительных работ.

Сначала подается уведомление о начале работ в орган архитектурно-строительного контроля. Юристы уточняют, что документы можно подать:

лично через ЦПАУ;

онлайн через электронный кабинет на государственном портале;

заказным письмом.

Как избежать проблем в будущем с демонтажем

Перед демонтажем стоит оценить, не входит ли объект в зону охраны, не имеет ли статуса недвижимости, требующей отдельного согласования.

"В большинстве случаев снос старой хозяйственной постройки не вызывает сложностей, но когда речь идет о доме или объекте с историей, лучше заранее проверить статус документации", — отмечают юристы.

Таким образом, если демонтаж не влияет на другие сооружения и не предусматривает дальнейшего строительства — разрешение не требуется. Если же планируются полноценные строительные работы — без уведомления и оформления не обойтись.

