Причины необычные — почему двери в хрущевках открывались внутрь

Дата публикации 18 ноября 2025 11:22
обновлено: 10:11
Советские стандарты — почему в хрущевках двери открывались внутрь
Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В советскую эпоху существовала строгая, хотя и неочевидная, строительная норма: входные двери в квартиры должны были открываться внутрь. Современному человеку это кажется нелогичным, даже опасным с точки зрения защиты от взлома. Однако за этим странным, на первый взгляд, правилом стоял целый ряд глубоко укоренившихся причин — от практической экономии пространства до жизненно важной безопасности.

Этот стандарт был не просто архитектурной прихотью или традицией, а требованием, продиктованным реалиями СССР и особенностями жизни в тесных многоквартирных домах, сообщается на YouTube-канале "Историк".

Пожарная безопасность

Поведение людей в панике было важным фактором. В моменты пожара, взрыва или задымления даже несколько секунд могли стать решающими. Двери, которые открывались наружу, создавали бы хаос на лестнице.

"Такое расположение дверей было вызвано необходимостью соблюдения мер безопасности. В случае пожара или другой аварийной ситуации... двери, открывающиеся внутрь квартиры, не будут мешать соседям по этажу открыть свои двери, а соседям сверху бежать по лестнице", — отмечает автор видео.

Внутреннее открывание позволяло избегать опасных пробок. Это решение рассматривалось как:

  • способ обеспечения свободного прохода;
  • предотвращение столкновений во время массового выхода;
  • повышение шанса на спасение в случае чрезвычайной ситуации.

Узкие лестничные клетки

Вторая важная причина была чисто инженерной и экономической. Хрущевки строились в период 1950-1980-х годов с единственной целью: дать миллионам семей хотя бы какое-то жилье. Строить нужно было много, быстро и, самое главное, дешево.

Это привело к появлению типовых, лаконичных планировок с максимальной экономией каждого квадратного метра. Лестничные клетки были крайне узкими.

Если бы двери всех квартир на этаже открывались наружу, они бы постоянно сталкивались, перекрывая проход друг другу и мешая нормальной бытовой жизни.

Экономия пространства и материалов

Строители действовали по принципу массового производства: дешево, быстро, практично. Внутреннее открывание не требовало дополнительных расчетов, укреплений или расширения площадок. Это уменьшало сметы и ускоряло возведение домов.

Среди внутренних критериев экономии были:

  • минимизация общих площадей;
  • упрощение конструкций;
  • уменьшение затрат на планирование;
  • унификация для всех типовых серий.

Можно ли выбить дверь в хрущевке

Существует еще одна, более драматическая и политическая версия этого стандарта, которая часто обсуждается среди людей. Речь идет о так называемом "мифе КГБ".

Согласно этой версии, двери намеренно делали открывающимися внутрь, чтобы их было легче выбить. В тоталитарном государстве, где спецслужбы и милиция часто использовали несанкционированные обыски и аресты, такая интерпретация казалась вполне логичной.

"К тому же, двери, которые открываются внутрь квартиры, гораздо легче выбить, ведь они не упираются в коробку. И в случае необходимости экстренные службы или органы госбезопасности смогут быстрее попасть внутрь квартиры", — утверждает автор видео.

Однако ни один официальный строительный документ СССР прямо не подтверждал эту цель. Хотя вероятно, что эта особенность не вызывала возражений у спецслужб, первоочередной задачей официально все же была пожарная безопасность и освобождение узких лестничных клеток.

Как сообщалось, маленькое окно между кухней и ванной комнатой, которое до сих пор можно найти в старых квартирах, обросло многими мифами. На самом деле, его функциональность была чисто прагматичной и отвечала строительным требованиям эпохи массового жилья.

Также мы рассказывали, что значительная часть украинцев до сих пор проживает в жилье, построенном в советское время. Эти дома легко узнать по характерным типовым фасадам, темным подъездам и постоянным проблемам с теплоснабжением.

СССР недвижимость хрущевки Дизайн квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
