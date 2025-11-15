Для чего в хрущевках делали окно между кухней и ванной

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В старых квартирах можно до сих пор увидеть небольшое окошко между кухней и ванной комнатой. Оно давно стало источником мифов, но истинное назначение этого элемента имеет вполне прагматичное объяснение. Многие жильцы даже не догадываются, что окошко закладывало в себе функции, которые отвечали требованиям эпохи массового жилищного строительства.

Чтобы понять логику его появления, стоит вспомнить условия середины XX века, пишет Homester.

Советское жилье проектировали так, чтобы максимально сэкономить площадь, обеспечить санитарные нормы и сократить расходы на строительство. Именно тогда архитекторы закладывали в интерьер решения, которые сегодня могут казаться странными.

Основные мотивы его установки:

потребность в минимальном естественном освещении ванной комнаты;

выполнение санитарных норм в период активной борьбы с туберкулезом;

экономия электроэнергии днем;

необходимость создания визуально менее замкнутого пространства.

Для чего нужно было окно в ванную в хрущевке

Одной из ключевых причин была именно инсоляция. Естественный свет считался способом уменьшения риска развития опасных бактерий во влажных темных помещениях.

Когда наружное окно установить не позволяла конструкция дома, внутреннее стало альтернативой.

Окно между ванной и кухней. Фото: lrytas.lt

Кроме санитарной функции, окошко выполняло и другие практические задачи:

освещение ванной без электричества днем;

частичное проветривание при наличии открывающейся створки;

возможность оценить ситуацию во время чрезвычайного случая;

уменьшение ощущения замкнутости в небольшом помещении.

Зачем в ванной делали окно в старых квартирах

Окошко работало как простой инструмент экономии. Поток дневного света из кухни позволял пользоваться ванной без лампочки. В некоторых квартирах оно действительно помогало улучшать вентиляцию и уменьшать влажность, что было важно для борьбы с плесенью.

"Отдельную роль оно могло играть в безопасности. Если человек в ванной терял сознание или нуждался в помощи, через отверстие можно было быстро увидеть, что происходит, и действовать без задержки", — отмечают эксперты.

Такие окошки также влияли на психологическое восприятие пространства. Тесные комнаты хрущевок становились менее удручающими, когда получали дополнительный свет и визуальную связь с соседним помещением.

