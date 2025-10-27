Сколько времени дается на переезд после продажи квартиры в Украине

Люди пакуют вещи. Фото: Freepik

Когда жилье переходит от одного собственника к другому, чаще всего возникает вопрос — сколько времени у продавца есть, чтобы освободить квартиру. На первый взгляд, все просто: продал — и освобождай. Но на практике ситуация сложнее, потому что четко установленного законом срока переезда не существует.

В украинском законодательстве нет специального акта, который регулирует сроки выселения после продажи жилья. Есть лишь статья 663 Гражданского кодекса Украины, которая гласит, что время выполнения обязанности продавца передать квартиру покупателю определяется договором купли-продажи.

Реклама

Читайте также:

Это означает, что стороны самостоятельно согласовывают, когда именно состоится передача жилья, ключей и документов. В идеале — все прописывается в договоре или в акте приема-передачи квартиры, который подтверждает, что продавец выполнил свои обязательства.

На практике стоит всегда фиксировать этот момент письменно, чтобы избежать споров. Если в договоре указано, что квартира передается в день подписания, покупатель может заселиться сразу после сделки. Если же предусмотрен определенный период — стоит дождаться завершения этого срока.

Когда можно заехать в новую квартиру после сделки

Если жилье свободно от жильцов, ключи и акт приема-передачи подписывают сразу — в день сделки. Тогда покупатель может в тот же день начать ремонт или переезд.

Другая ситуация, когда речь об альтернативной сделке: продавец продает свою квартиру, чтобы сразу купить другую. В этом случае сроки передачи зависят от всей "цепочки" сделок. Часто стороны договариваются о переходном периоде — от нескольких дней до месяца, чтобы бывший владелец успел переехать без спешки.

Специалисты Real Expert советуют фиксировать такие условия максимально детально — с датами, подписями и обязательствами сторон. Это гарантирует, что ни продавец, ни покупатель не останутся в неопределенности.

Если в договоре не указан срок освобождения квартиры

Бывают случаи, когда в договоре купли-продажи не прописан конкретный срок выселения. В такой ситуации действует пункт 2 статьи 530 Гражданского кодекса Украины. Согласно ему, если срок исполнения обязательства не определен, оно должно быть выполнено в течение семи дней после предъявления соответствующего требования.

"То есть, если покупатель обращается к продавцу с письменным требованием освободить квартиру, тот имеет неделю на выполнение этой обязанности. Если же не реагирует — покупатель может обратиться в суд. Судебный процесс может длиться дольше, поэтому лучше избегать таких ситуаций и урегулировать сроки сразу на этапе подписания договора", — говорят эксперты.

Как избежать конфликтов при передаче жилья

Чтобы переезд после продажи квартиры не превратился в конфликт, стоит:

заранее согласовать точную дату освобождения;

прописать ее в договоре купли-продажи;

отдельно отметить, когда будет подписан акт приема-передачи;

не передавать ключи до момента официального оформления прав собственности.

Такие простые действия помогут избежать судебных споров и сохранить доверие между сторонами.

Как сообщалось, продавая недвижимость, важно помнить, что потенциальная прибыль сопровождается налоговыми обязательствами. Размер этих налогов существенно зависит от срока вашего владения имуществом, количества сделок продажи в течение года и наличия документов, фиксирующих его начальную стоимость.

Также мы рассказывали, что официальная регистрация места жительства, или прописка, подтверждает лишь факт проживания лица по указанному адресу и не предоставляет прав собственности на жилье. Эта регистрация является обязательной для оформления документов, трудоустройства и доступа к медицинским и социальным услугам.