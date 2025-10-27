Скільки часу дається на переїзд після продажу квартири в Україні

Люди пакують речі. Фото: Freepik

Коли житло переходить від одного власника до іншого, найчастіше виникає запитання — скільки часу має продавець, щоб звільнити квартиру. На перший погляд, усе просто: продав — і звільняй. Але на практиці ситуація складніша, бо чітко встановленого законом строку переїзду не існує.

В українському законодавстві немає спеціального акта, який регулює терміни виселення після продажу житла. Є лише стаття 663 Цивільного кодексу України, яка говорить, що час виконання обов’язку продавця передати квартиру покупцеві визначається договором купівлі-продажу.

Це означає, що сторони самостійно узгоджують, коли саме відбудеться передача житла, ключів і документів. В ідеалі — усе прописується в договорі або в акті приймання-передачі квартири, який підтверджує, що продавець виконав свої зобов’язання.

На практиці варто завжди фіксувати цей момент письмово, щоб уникнути суперечок. Якщо в договорі зазначено, що квартира передається в день підписання, покупець може заселитися одразу після угоди. Якщо ж передбачено певний період — варто дочекатися завершення цього строку.

Коли можна заїхати в нову квартиру після угоди

Якщо житло вільне від мешканців, ключі та акт приймання-передачі підписують одразу — у день угоди. Тоді покупець може того ж дня почати ремонт або переїзд.

Інша ситуація, коли мова про альтернативну угоду: продавець продає свою квартиру, щоб одразу купити іншу. У цьому випадку строки передачі залежать від усього "ланцюжка" угод. Часто сторони домовляються про перехідний період — від кількох днів до місяця, щоб колишній власник устиг переїхати без поспіху.

Фахівці Real Expert радять фіксувати такі умови максимально детально — з датами, підписами та зобов’язаннями сторін. Це гарантує, що ні продавець, ні покупець не залишаться у невизначеності.

Якщо в договорі не вказано строк звільнення квартири

Бувають випадки, коли в договорі купівлі-продажу не прописано конкретний строк виселення. У такій ситуації діє пункт 2 статті 530 Цивільного кодексу України. Згідно з ним, якщо термін виконання зобов’язання не визначено, воно має бути виконане протягом семи днів після пред’явлення відповідної вимоги.

"Тобто, якщо покупець звертається до продавця з письмовою вимогою звільнити квартиру, той має тиждень на виконання цього обов’язку. Якщо ж не реагує — покупець може звернутися до суду. Судовий процес може тривати довше, тому краще уникати таких ситуацій і врегульовувати строки одразу на етапі підписання договору", — кажуть експерти.

Як уникнути конфліктів під час передачі житла

Щоб переїзд після продажу квартири не перетворився на конфлікт, варто:

заздалегідь узгодити точну дату звільнення;

прописати її в договорі купівлі-продажу;

окремо зазначити, коли буде підписано акт приймання-передачі;

не передавати ключі до моменту офіційного оформлення прав власності.

Такі прості дії допоможуть уникнути судових суперечок і зберегти довіру між сторонами.

Як повідомлялось, продаючи нерухомість, важливо пам'ятати, що потенційний прибуток супроводжується податковими зобов'язаннями. Розмір цих податків суттєво залежить від терміну вашого володіння майном, кількості угод продажу протягом року та наявності документів, що фіксують його початкову вартість.

Також ми розповідали, що офіційна реєстрація місця проживання, або прописка, підтверджує лише факт проживання особи за вказаною адресою і не надає прав власності на житло. Ця реєстрація є обов'язковою для оформлення документів, працевлаштування та доступу до медичних і соціальних послуг.