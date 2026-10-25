Гаражи возле жилого дома. Фото: Новини.LIVE

В Украине стоимость гаража или парковочного места на вторичном рынке зависит от города и может различаться в несколько раз. Самые дорогие объекты среди семи городов зафиксированы в Киеве, где средняя цена составляет 34 тысячи долларов. В то же время в Кропивницком за место для автомобиля просят в среднем 4,8 тысячи долларов — почти в семь раз меньше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

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Сколько стоят гаражи и парковочные места в Украине

Самая высокая средняя стоимость гаража или парковочного места среди семи городов, по которым приведены данные, зафиксирована в Киеве. Здесь за место для автомобиля на вторичном рынке в среднем придется заплатить 34 тысячи долларов.

На втором месте — Житомир с показателем 30 тысяч долларов. В Луцке средняя цена составляет 25 тысяч долларов, а в Ивано-Франковске — 20 тысяч долларов.

Во Львове гараж или парковочное место стоит в среднем 17 тысяч долларов. Значительно более доступные варианты можно найти в Чернигове, где средняя цена составляет 5,9 тысячи долларов, и Кропивницком — 4,8 тысячи долларов.

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Разница между Киевом и Кропивницким достигает 29,2 тысячи долларов. За сумму, которой в среднем хватает на одно парковочное место в столице, в Кропивницком можно приобрести около семи таких объектов.

В каком городе парковочное место стоит как половина квартиры

В Киеве гараж или парковочное место по средней цене можно сравнить с половиной стоимости однокомнатной квартиры. Жилье такого типа на вторичном рынке столицы в среднем стоит 68 тысяч долларов, тогда как место для автомобиля — 34 тысячи долларов.

Двухкомнатная квартира в Киеве стоит в среднем 100 тысяч долларов. То есть за её стоимость можно приобрести примерно три гаража или парковочных места по средней столичной цене.

Такие расходы стоит учитывать при планировании покупки недвижимости. Если покупатель хочет иметь не только собственное жилье, но и отдельное место для автомобиля, бюджет сделки может существенно вырасти.

На что обратить внимание перед покупкой гаража

Средняя цена не гарантирует, что конкретный объект будет стоить именно столько. На стоимость влияют расположение, площадь, состояние гаража, тип парковки, удобство заезда и наличие охраны.

Перед покупкой также важно проверить документы на недвижимость и право собственности продавца. В случае с гаражом отдельно стоит выяснить правовой статус земельного участка, на котором он расположен.

Если речь идет о парковочном месте в жилом комплексе, нужно заранее уточнить, какие платежи предусмотрены за содержание паркинга, охрану и обслуживание общей инфраструктуры. Эти расходы могут увеличить общую стоимость владения объектом.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что погашение долга не всегда означает автоматическое снятие ареста с недвижимости. Владельцу необходимо проверить, закрыто ли исполнительное производство и обновлены ли сведения в государственных реестрах. Без этого ограничения на распоряжение имуществом могут остаться в силе.

Также Новини.LIVE сообщали, что налоговая служба может отменить льготу на квартиру при определенных обстоятельствах. Владельцам недвижимости стоит проверять, правильно ли учтены площадь жилья, доли совладельцев и основания для льготы. Это поможет своевременно выявить ошибки в начислениях и не переплачивать налог.