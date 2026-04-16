Продажа земли в Украине: налоги и расходы владельца в 2026 году

Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE

Продажа земельного участка в 2026 году — это не только подписание договора, но и комплекс обязательных платежей. Владелец должен учесть налоги, расходы на оформление и сопутствующие услуги. В некоторых случаях общие расходы могут существенно уменьшить сумму, которую продавец получит "на руки".

При продаже участка чаще всего возникают три основных платежа, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по аренде и продаже загородной недвижимости Юлию Пустовит.

Какие налоги платит продавец земли

Размер платежей зависит от срока владения, количества сделок за год и способа приобретения земли.

Первый — налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В стандартных случаях он составляет 5%. Но ставка возрастает до 18%, если участок в собственности менее трех лет, был куплен, а не получен по наследству, или если это уже третья продажа за год.

Второй — военный сбор в размере 5%. Он применяется вместе с НДФЛ и фактически увеличивает общую налоговую нагрузку.

Читайте также:

Третий — государственная пошлина 1% от стоимости участка. Ее уплачивают при нотариальном удостоверении договора. При этом между близкими родственниками этот платеж не взимается.

В итоге продавец может потратить от 0% до примерно 24% от стоимости земли.

Как рассчитываются налоги при продаже земли

Базой для начисления налогов является оценочная стоимость участка. Перед сделкой формируется электронная справка из Единой базы оценки, которая действует 30 дней.

Если владелец не согласен с автоматической оценкой, он может заказать экспертный отчет. Это иногда позволяет оптимизировать сумму налогов, но требует дополнительных затрат.

Важно также учитывать количество сделок за год. Даже выгодная цена продажи может потерять смысл, если из-за частых сделок придется платить повышенную ставку.

Какие расходы при продаже земельного участка

Кроме налогов, существуют обязательные расходы, без которых сделка не состоится:

Оценка участка — ключевой этап. Она определяет сумму налогов и пошлины. Стоимость услуги зависит от оценщика и сложности объекта. Нотариальные услуги — еще одна значительная статья расходов. Тариф не является фиксированным и может отличаться в зависимости от региона и условий сделки. Административный сбор за регистрацию права собственности — обязательный платеж после подписания договора. Минимальная сумма составляет около 300 грн, но может меняться в зависимости от срочности.

Конечная сумма расходов формируется индивидуально. Она зависит от срока владения участком, его стоимости, количества продаж в течение года и даже договоренностей с покупателем.

Часть расходов стороны могут распределить между собой. Например, нотариальные услуги или пошлина иногда оплачиваются пополам.

