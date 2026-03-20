Продажа жилья на оккупированных территориях приводит к наказанию в Украине

Город Доброполье в Донецкой области. Фото: Бригада "Рубеж" НГУ/Facebook

Продажа жилья на временно оккупированных территориях стала для многих украинцев вынужденным шагом. Однако такие действия могут иметь серьезные юридические последствия уже на подконтрольной Украине территории. Речь идет не только о потере имущества, но и о риске уголовной ответственности.

Ситуация остается сложной и требует осторожных решений, заявил в эфире Ранок.LIVE адвокат Сергей Старенький.

Самая первая преграда возникает еще до подписания бумаг. Чтобы оформить продажу, люди часто вынуждены ехать на оккупированные территории через Россию, что автоматически ставит их под удар.

"Ситуация, действительно, сложная. Но если сводить это к юридическим нормам, то может наступить ответственность за незаконное пересечение границы Украины", — говорит эксперт.

Такой маршрут формально является нарушением закона, и объяснения о "крайней необходимости" не всегда спасают от претензий правоохранителей.

Считается ли продажа квартиры финансированием России

Наибольший риск возникает во время самой сделки. Оккупационная система требует оформления по российскому праву и уплаты налогов.

"Они специально втянут документально этих людей, чтобы зафиксировать уплату налогов в бюджет РФ", — отмечает Старенький.

Именно этот момент может стать ключевым. Украинские правоохранительные органы способны расценить такие платежи как финансирование государства-агрессора. В некоторых случаях это подпадает под статьи, связанные со спонсорством терроризма.

Что требуют при оформлении документов на жилье на ВОТ

Для проведения сделки часто выдвигаются дополнительные требования:

получение российского паспорта;

регистрация по местным правилам;

полная легализация имущества по законодательству РФ.

Без этого продажа или переоформление фактически блокируется.

В итоге, владелец квартиры оказывается перед выбором, где нет безопасного варианта. С одной стороны — давление оккупантов и риск потерять имущество из-за "национализации", с другой — перспектива длительных проверок происхождения средств и подозрение в сотрудничестве с врагом после возвращения на подконтрольную территорию.

"К сожалению, ситуация очень сложная и много вопросов возникает у правоохранительных органов", — резюмирует адвокат.

Продажа недвижимости на ВОТ — это не гражданское дело, а юридическое минное поле. Каждая подпись под "бумажками" с гербом РФ может иметь последствия, которые не исчезнут даже после деоккупации территорий.



Частые вопросы

Как продать квартиру, если владелец за границей?

Проще всего — оформить доверенность в ближайшем консульстве Украины. Это избавит от лишних переводов и апостилирования. Также можно воспользоваться услугами местного нотариуса, но тогда документ потребует легализации. В Украине ваш поверенный сможет подписать договор, а нотариус проведет финансовый мониторинг и регистрацию в ГРРП.

Можно ли продать квартиру с долгами за коммунальные услуги?

Да, закон не запрещает такую сделку, если на имущество не наложен арест через суд. Обычно стороны либо уменьшают цену на сумму задолженности, либо продавец гасит ее до подписания договора. Главное — зафиксировать показатели счетчиков в акте приема-передачи, чтобы новый владелец не отвечал за чужие ошибки.