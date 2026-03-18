Покупка квартиры во время войны: стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость

Покупка квартиры во время войны: стоит ли сейчас инвестировать в жилье
Вопрос покупки квартиры в Украине во время войны звучит все чаще и вызывает естественные сомнения. Часть людей откладывает решение, ожидая стабильности, другие — уже заходят в рынок. Но реальность показывает: рынок недвижимости не остановился, а адаптировался к новым условиям. Важно не поддаваться эмоциям, а трезво оценить риски и возможности.
Редакция Новини.LIVE со ссылкой на юриста по недвижимости Владимира Копотя рассказывает, реально ли сейчас превратить квадратные метры в стабильный доход.
Реально ли купить квартиру недорого
Существует миф, что недвижимость — это забава для миллионеров. На самом деле порог входа существенно снизился.
"Вам не нужно иметь полную стоимость объекта на руках здесь и сейчас", — отмечает эксперт.
Сейчас работают рассрочки, ипотечные программы и даже токенизированная недвижимость, где можно стартовать со 100 долларов. Главное - не сумма в кармане, а умение искать безопасные инструменты.
Окупаемость недвижимости в Украине
Копоть советует не верить сказкам о "деньгах с неба" за два года. Реальная окупаемость жилья в аренде составляет 10-12 лет, а коммерческих площадей — около 8-9 лет.
Однако квартира — это актив, который защищает деньги от инфляции лучше любого депозита. Вы получаете не только ежемесячный кэшфлоу, но и капитализацию самого объекта, который исторически только дорожает.
Риски покупки квартиры на котловане
Схемы быстрого заработка на ранних этапах строительства уже не дают прежнего эффекта. В 2026 году ситуация другая: разница в цене между этапом фундамента и сданным домом стала минимальной.
"Если вы новичок — смотрите на объекты, которые готовы на 80%, или вторичный рынок", — советует юрист.
Лучше немного переплатить за безопасность, чем заморозить капитал в долгострое на годы.
Как проверить застройщика перед покупкой
Мошеннические схемы никуда не исчезли, поэтому юридическая гигиена — это база. Нужно тщательно изучать целевое назначение земли и разрешения именно на многоквартирное строительство.
"Экономия 200 долларов на проверке юриста может стоить вам 50 тысяч долларов", — говорит Копоть.
Безопасность — это не удача, а холодный расчет.
Пассивный доход от аренды квартиры
Многие боятся, что арендаторы "убьют" ремонт или квартира будет стоять пустой. Секрет прост: не делайте ремонт "как для себя" с итальянским мрамором. Он должен быть стильным, но антивандальным и бюджетным (до 25% от стоимости жилья).
А чтобы не бегать с гаечным ключом самому, лучше отдать объект профессионалам. Да, это минус 10% прибыли, но взамен вы получаете настоящее спокойствие.
"Лучшее время для инвестирования было вчера. Второе лучшее время — именно сегодня", — заключает Копоть.
Война создает неопределенность, но она же дает возможности тем, кто готов считать и действовать.
Тренды на рынке недвижимости Украины в 2026 году
Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, основной фокус покупателей в 2025 году сосредоточился на одно- и двухкомнатных квартирах, и этот тренд уверенно переходит в 2026 год. Несмотря на определенные рыночные колебания, интерес к недвижимости остается стабильно высоким, хотя структура предложения постепенно меняется.
"В сегменте аренды также наблюдается превышение спроса над предложением во многих регионах", — отмечает Куць, добавляя, что это неизбежно провоцирует конкуренцию и рост цен в крупных городах.
Чтобы частично нивелировать дефицит на вторичном рынке, застройщики продолжают активное возведение новых комплексов, особенно в столичном регионе. Куць подчеркивает, что сейчас возникают ситуации, когда "ответов на одно объявление достаточно много, а количество доступных предложений ограничено".
Такая динамика обусловлена как экономическими факторами, так и общей осторожностью владельцев жилья на вторичном рынке.
рынок недвижимости в Украине демонстрирует уверенную положительную динамику. За февраль 2026 года покупатели стали активнее интересоваться жильем, что в ряде регионов уже спровоцировало ощутимое подорожание квадратных метров.
