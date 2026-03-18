Покупка квартиры во время войны: стоит ли сейчас инвестировать в жилье

Покупка квартиры во время войны: стоит ли сейчас инвестировать в жилье

Дата публикации 18 марта 2026 06:12
Покупка квартиры во время войны: стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость
Мужчина держит в руках различную валюту. Фото: Новини.LIVE

Вопрос покупки квартиры в Украине во время войны звучит все чаще и вызывает естественные сомнения. Часть людей откладывает решение, ожидая стабильности, другие — уже заходят в рынок. Но реальность показывает: рынок недвижимости не остановился, а адаптировался к новым условиям. Важно не поддаваться эмоциям, а трезво оценить риски и возможности.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на юриста по недвижимости Владимира Копотя рассказывает, реально ли сейчас превратить квадратные метры в стабильный доход.

Реально ли купить квартиру недорого

Существует миф, что недвижимость — это забава для миллионеров. На самом деле порог входа существенно снизился.

"Вам не нужно иметь полную стоимость объекта на руках здесь и сейчас", — отмечает эксперт.

Сейчас работают рассрочки, ипотечные программы и даже токенизированная недвижимость, где можно стартовать со 100 долларов. Главное - не сумма в кармане, а умение искать безопасные инструменты.

Окупаемость недвижимости в Украине

Копоть советует не верить сказкам о "деньгах с неба" за два года. Реальная окупаемость жилья в аренде составляет 10-12 лет, а коммерческих площадей — около 8-9 лет.

Однако квартира — это актив, который защищает деньги от инфляции лучше любого депозита. Вы получаете не только ежемесячный кэшфлоу, но и капитализацию самого объекта, который исторически только дорожает.

Риски покупки квартиры на котловане

Схемы быстрого заработка на ранних этапах строительства уже не дают прежнего эффекта. В 2026 году ситуация другая: разница в цене между этапом фундамента и сданным домом стала минимальной.

"Если вы новичок — смотрите на объекты, которые готовы на 80%, или вторичный рынок", — советует юрист.

Лучше немного переплатить за безопасность, чем заморозить капитал в долгострое на годы.

Как проверить застройщика перед покупкой

Мошеннические схемы никуда не исчезли, поэтому юридическая гигиена — это база. Нужно тщательно изучать целевое назначение земли и разрешения именно на многоквартирное строительство.

"Экономия 200 долларов на проверке юриста может стоить вам 50 тысяч долларов", — говорит Копоть.

Безопасность — это не удача, а холодный расчет.

Пассивный доход от аренды квартиры

Многие боятся, что арендаторы "убьют" ремонт или квартира будет стоять пустой. Секрет прост: не делайте ремонт "как для себя" с итальянским мрамором. Он должен быть стильным, но антивандальным и бюджетным (до 25% от стоимости жилья).

А чтобы не бегать с гаечным ключом самому, лучше отдать объект профессионалам. Да, это минус 10% прибыли, но взамен вы получаете настоящее спокойствие.

"Лучшее время для инвестирования было вчера. Второе лучшее время — именно сегодня", — заключает Копоть.

Война создает неопределенность, но она же дает возможности тем, кто готов считать и действовать.

Тренды на рынке недвижимости Украины в 2026 году

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, основной фокус покупателей в 2025 году сосредоточился на одно- и двухкомнатных квартирах, и этот тренд уверенно переходит в 2026 год. Несмотря на определенные рыночные колебания, интерес к недвижимости остается стабильно высоким, хотя структура предложения постепенно меняется.

"В сегменте аренды также наблюдается превышение спроса над предложением во многих регионах", — отмечает Куць, добавляя, что это неизбежно провоцирует конкуренцию и рост цен в крупных городах.

Чтобы частично нивелировать дефицит на вторичном рынке, застройщики продолжают активное возведение новых комплексов, особенно в столичном регионе. Куць подчеркивает, что сейчас возникают ситуации, когда "ответов на одно объявление достаточно много, а количество доступных предложений ограничено".

Такая динамика обусловлена как экономическими факторами, так и общей осторожностью владельцев жилья на вторичном рынке.

Как сообщалось, в Украине продолжается сезон подачи налоговых деклараций, который в этом году имеет свои особенности. Обязательной отчетности подлежат не только сделки по купле-продаже недвижимости, но и случаи получения жилья в наследство.

Также мы рассказывали, что рынок недвижимости в Украине демонстрирует уверенную положительную динамику. За февраль 2026 года покупатели стали активнее интересоваться жильем, что в ряде регионов уже спровоцировало ощутимое подорожание квадратных метров.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
