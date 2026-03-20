Продаж житла на окупованих територіях призводить до покарання в Україні

Місто Добропілля на Донеччині. Фото: Бригада "Рубіж" НГУ/Facebook

Продаж житла на тимчасово окупованих територіях став для багатьох українців вимушеним кроком. Однак такі дії можуть мати серйозні юридичні наслідки вже на підконтрольній Україні території. Йдеться не лише про втрату майна, а й про ризик кримінальної відповідальності.

Ситуація залишається складною і потребує обережних рішень, заявив в ефірі Ранок.LIVE адвокат Сергій Старенький.

Читайте також:

Найперша перепона виникає ще до підписання паперів. Щоб оформити продаж, люди часто змушені їхати на окуповані території через Росію, що автоматично ставить їх під удар.

"Ситуація, дійсно, складна. Але якщо зводити це до юридичних норм, то може наступити відповідальність за незаконний перетин кордону України", — каже експерт.

Такий маршрут формально є порушенням закону, і пояснення про "крайню необхідність" не завжди рятують від претензій правоохоронців.

Чи вважається продаж квартири фінансуванням Росії

Найбільший ризик виникає під час самої угоди. Окупаційна система вимагає оформлення за російським правом та сплати податків.

"Вони спеціально втягнуть документально цих людей, щоб зафіксувати сплату податків до бюджету РФ", — зазначає Старенький.

Саме цей момент може стати ключовим. Українські правоохоронні органи здатні розцінити такі платежі як фінансування держави-агресора. У деяких випадках це підпадає під статті, пов’язані зі спонсорством тероризму.

Що вимагають при оформленні документів на житло на ТОТ

Для проведення угоди часто висуваються додаткові вимоги:

отримання російського паспорта;

реєстрація за місцевими правилами;

повна легалізація майна за законодавством РФ.

Без цього продаж або переоформлення фактично блокується.

У підсумку, власник квартири опиняється перед вибором, де немає безпечного варіанту. З одного боку — тиск окупантів та ризик втратити майно через "націоналізацію", з іншого — перспектива тривалих перевірок походження коштів та підозра у співпраці з ворогом після повернення на підконтрольну територію.

"На жаль, ситуація дуже складна і багато питань виникає у правоохоронних органів", — резюмує адвокат.

Продаж нерухомості на ТОТ — це не цивільна справа, а юридичне мінне поле. Кожен підпис під "папірцями" з гербом РФ може мати наслідки, які не зникнуть навіть після деокупації територій.



Як повідомлялось, хоча війна змушує багатьох вагатися з купівлею житла, українська нерухомість вже пристосувалася до нових реалій і продовжує функціонувати. Замість того щоб безкінечно чекати ідеального моменту, варто відкинути емоції та раціонально зважити всі поточні ризики й вигоди від інвестиції.

Також ми розповідали, що в Україні ситуація, коли є квартира, але бракує документів на неї, — доволі поширене явище. Багато хто роками живе за старими радянськими ордерами або втрачає папери під час переїздів, так і не оформивши власність належним чином. Проте варто пам’ятати: відсутність фізичного бланка ще не означає втрату прав на ваше майно.

Часті питання

Як продати квартиру, якщо власник за кордоном?

Найпростіше — оформити довіреність у найближчому консульстві України. Це позбавить від зайвих перекладів та апостилювання. Також можна скористатися послугами місцевого нотаріуса, але тоді документ потребуватиме легалізації. В Україні ваш повірений зможе підписати договір, а нотаріус проведе фінансовий моніторинг і реєстрацію в ДРРП.

Чи можна продати квартиру з боргами за комунальні послуги?

Так, закон не забороняє таку угоду, якщо на майно не накладено арешт через суд. Зазвичай сторони або зменшують ціну на суму заборгованості, або продавець гасить її до підписання договору. Головне — зафіксувати показники лічильників у акті приймання-передачі, щоб новий власник не відповідав за чужі помилки.