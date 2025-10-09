Могут ли аннулировать прописку, если долго не проживать по месту регистрации — правила в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Возможно ли потерять прописку, если вы долго не живете по зарегистрированному адресу? В 2025 году в Украине этот вопрос остается актуальным. Закон не позволяет автоматически отменять регистрацию только из-за отсутствия. Однако есть нюансы, которые стоит знать.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие есть законные основания для аннулирования регистрации места жительства.

Прописка или регистрация — это запись в государственном реестре, которая меняется только по действию закона, решению соответствующего органа или суда.

С 2003 года система прописки (которая была в советское время) была отменена, и вместо нее действует система регистрации места жительства согласно Закону "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине".

Эта система предусматривает, что снятие с регистрации может происходить только при определенных основаниях — не просто из-за длительного отсутствия.

Основания для снятия с регистрации

Добровольное снятие с регистрации

Человек, который зарегистрирован, может сам написать заявление, чтобы его сняли с регистрации по тому адресу. Это самый простой вариант.

Заявление собственника жилья

Владелец или совладельцы квартиры могут инициировать снятие с регистрации лица, зарегистрированного по их адресу. Однако здесь важно, чтобы их заявленность была законной, и процедура не нарушала права человека, отмечают специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Решение суда

Если лицо отказывается добровольно сняться или владелец не имеет согласия, может быть обращение в суд.

Суд может обязать снять с регистрации на основании:

решения о выселении;

решения о лишении права пользования жильем;

признания лица безвестно отсутствующим или умершим;

другие решения, касающиеся права собственности или пользования.

Могут ли аннулировать прописку без согласия из-за отсутствия

Просто потому, что вы выехали и не живете по месту регистрации, вас не снимут автоматически. Для снятия с регистрации нужно ваше заявление, заявление владельца или судебное решение — нет "автоматической аннуляции".

В некоторых случаях собственник жилья может обратиться в ЦПАУ и попросить снять вас с регистрации даже без вашего личного присутствия — но это не значит, что закон это позволяет во всех случаях, особенно если вы — собственник, совладелец или имеете другие правовые основания.

"Человек, который был снят с регистрации без согласия, может обжаловать это через суд — если процедура нарушала закон или была неправомерной", — отмечает юрист Ирэна Найда.

Что будет, если долго не жить по месту регистрации

Вы не потеряете регистрацию автоматически из-за отсутствия. Если владелец жилья захочет вас снять с регистрации, он должен действовать по закону. Если процедура нарушает ваши права — вы имеете право обратиться в суд или обжаловать административное решение. Если вы — владелец или совладелец — вас нельзя выписать без вашего согласия. Если орган регистрации сам отменит сведения о вашей регистрации (например, из-за неправильных данных), он обязан уведомить вас.

Как сообщалось, выписка о месте жительства является официальным документом, удостоверяющим регистрацию человека по определенному адресу или ее отсутствие. Его можно получить как в бумажном, так и в электронном виде, и он является обязательным для широкого спектра жизненных ситуаций — от банковских операций до зачисления детей в учебные заведения.

Также в современном украинском обществе до сих пор распространено ошибочное мнение, что регистрация места жительства автоматически предоставляет человеку право собственности на долю жилья. Однако, на самом деле это советское юридическое наследие не имеет такого влияния и только фиксирует место жительства, не меняя имущественных прав.