Можно ли оформить регистрацию места жительства на даче в Украине

Регистрация места жительства — можно ли прописаться на даче
Тема регистрации места жительства в дачных и садовых домах уже много лет вызывает споры. Одни владельцы убеждены, что это незаконно, другие приводят нормы законов и доказывают обратное.
Как отмечает адвокат Юрий Брыкайло, истина лежит посередине и на практике все немного иначе, чем в текстах законов.
Регистрация места жительства в дачном доме
После изменений в законодательство от 10 октября 2022 года термин "место жительства" получил расширенное определение. В него включили и другие объекты недвижимости, пригодные для проживания.
Именно это, по словам Брыкайло, дало юридическую основу для регистрации людей в дачных и садовых домах.
"Дачный дом уже является жилым по определению", — подчеркивает он.
Для понимания важно знать разницу в терминах:
- дачный дом — жилой дом для использования в течение года;
- дом дачный по Государственным строительным нормам — пригодный и для постоянного проживания, и для отдыха;
- место жительства — жилье с официальным адресом, в котором человек фактически живет.
Регистрация в дачном доме по закону
Несмотря на четкие законодательные определения, государственные органы, в частности Государственная миграционная служба, применяют другую практику. Они требуют получить решение о возможности перевода такого дома в жилой. Без этого прописаться невозможно.
Что следует иметь в виду:
- Регистрация возможна, но только после получения решения о переводе.
- Перерегистрировать дом в жилой не нужно - эта позиция подтверждена Верховным Судом.
- Судебная практика поддерживает такой путь, особенно в отношении садовых домов.
Прописка на даче в 2025 году
После обращения в местный совет или иной орган и получения решения о возможности перевода дома в жилой, владелец может подавать документы на регистрацию места жительства. Это решение фактически подтверждает, что дом соответствует условиям, необходимым для проживания.
Перед подачей документов:
- нужно иметь установленный адрес;
- необходимо подтвердить право собственности;
- нужна техническая документация на дом.
Главная проблема заключается не в отсутствии законодательных оснований, а в том, как государственные органы трактуют нормы. Именно поэтому проволочки с регистрацией до сих пор остаются частыми.
"Достаточно иметь решение о переводе — это главный документ, который открывает путь к прописке", — заключает адвокат.
Как сообщалось, тема приватизации жилья не теряет своей актуальности, особенно когда встает вопрос о судьбе квартиры, если один из зарегистрированных жителей длительное время проживает за границей. В условиях современной глобализации и трудовой миграции, такая ситуация, когда часть семьи находится за пределами страны, является достаточно распространенной и вызывает много юридических вопросов.
Также мы рассказывали, что в связи с военным положением, необходимость актуализации места регистрации приобретает особый вес, особенно для военнообязанных и внутренне перемещенных лиц. Это обязательство граждан Украины имеет свои законодательно определенные процедуры и правила, которых следует придерживаться.
Читайте Новини.LIVE!