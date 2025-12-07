Видео
Видео

Регистрация места жительства — можно ли прописаться на даче

Регистрация места жительства — можно ли прописаться на даче

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 06:12
Можно ли оформить регистрацию места жительства на даче в Украине
Женщина читает документы. Фото: Freepik

Тема регистрации места жительства в дачных и садовых домах уже много лет вызывает споры. Одни владельцы убеждены, что это незаконно, другие приводят нормы законов и доказывают обратное.

Как отмечает адвокат Юрий Брыкайло, истина лежит посередине и на практике все немного иначе, чем в текстах законов.

Читайте также:

Регистрация места жительства в дачном доме

После изменений в законодательство от 10 октября 2022 года термин "место жительства" получил расширенное определение. В него включили и другие объекты недвижимости, пригодные для проживания.

Именно это, по словам Брыкайло, дало юридическую основу для регистрации людей в дачных и садовых домах.

"Дачный дом уже является жилым по определению", — подчеркивает он.

Для понимания важно знать разницу в терминах:

  • дачный дом — жилой дом для использования в течение года;
  • дом дачный по Государственным строительным нормам — пригодный и для постоянного проживания, и для отдыха;
  • место жительства — жилье с официальным адресом, в котором человек фактически живет.

Регистрация в дачном доме по закону

Несмотря на четкие законодательные определения, государственные органы, в частности Государственная миграционная служба, применяют другую практику. Они требуют получить решение о возможности перевода такого дома в жилой. Без этого прописаться невозможно.

Что следует иметь в виду:

  1. Регистрация возможна, но только после получения решения о переводе.
  2. Перерегистрировать дом в жилой не нужно - эта позиция подтверждена Верховным Судом.
  3. Судебная практика поддерживает такой путь, особенно в отношении садовых домов.

Прописка на даче в 2025 году

После обращения в местный совет или иной орган и получения решения о возможности перевода дома в жилой, владелец может подавать документы на регистрацию места жительства. Это решение фактически подтверждает, что дом соответствует условиям, необходимым для проживания.

Перед подачей документов:

  • нужно иметь установленный адрес;
  • необходимо подтвердить право собственности;
  • нужна техническая документация на дом.

Главная проблема заключается не в отсутствии законодательных оснований, а в том, как государственные органы трактуют нормы. Именно поэтому проволочки с регистрацией до сих пор остаются частыми.

"Достаточно иметь решение о переводе — это главный документ, который открывает путь к прописке", — заключает адвокат.

Как сообщалось, тема приватизации жилья не теряет своей актуальности, особенно когда встает вопрос о судьбе квартиры, если один из зарегистрированных жителей длительное время проживает за границей. В условиях современной глобализации и трудовой миграции, такая ситуация, когда часть семьи находится за пределами страны, является достаточно распространенной и вызывает много юридических вопросов.

Также мы рассказывали, что в связи с военным положением, необходимость актуализации места регистрации приобретает особый вес, особенно для военнообязанных и внутренне перемещенных лиц. Это обязательство граждан Украины имеет свои законодательно определенные процедуры и правила, которых следует придерживаться.

госрегистрация недвижимость прописка документы дача
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
