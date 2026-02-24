Владельцы недвижимости могут потерять жилье — кто под риском в марте

Право собственности на недвижимость — кто рискует потерять в марте 2026 года

В Украине многие до сих пор полагаются на бумажные документы девяностых годов. Однако законодательство четкое: именно запись в государственном реестре создает юридическое право

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 3 Закона "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество", юридическую силу имеет лишь запись в цифровом реестре.

Реклама

Читайте также:

Проще говоря: нет вас в базе — для государства вы не собственник. Статья 4 этого же закона четко говорит: право собственности возникает именно с момента регистрации, а не с момента подписания старого договора купли-продажи.

Если ваша недвижимость до сих пор "невидима" для электронной системы, вы очень рискуете, предупреждает адвокат Роман Симутин. Это не просто бюрократическая формальность, а лазейка для мошенников, риск двойных продаж или даже признания имущества бесхозным.

Новый закон о жилищной политике

В феврале 2026 года вступил в силу Закон № 4751-IX "Об основных принципах жилищной политики", который предусматривает обновление подходов к устаревшему жилью и реновации хрущевок. Если ваш дом признают непригодным для жизни, процедуры решения вопросов с жильцами будут проходить значительно быстрее.

Те, кто не упорядочил документы, окажутся в зоне риска первыми:

владельцы квартир в "уставших" домах под снос;

те, кто имеет существенные расхождения между реальной площадью и техпаспортом;

люди с давними ипотечными "хвостами" или коммунальными долгами.

Не забывайте о статье 215 Гражданского кодекса Украины. Любая ошибка прошлого - отсутствие согласия жены при приватизации в 98-м или нарушение прав несовершеннолетних — может стать основанием для признания сделки недействительной. В 2026 году, когда цифровизация охватывает все, такие "скелеты в шкафу" выплывают очень быстро.

Как проверить право собственности на квартиру

Чтобы минимизировать риски, стоит:

Заглянуть в Реестр. Если вашей квартиры там нет — обращайтесь к нотариусу или в ЦПАУ. Обновить техпаспорт. Если вы снесли стену или объединили балкон с кухней, документы должны это отражать. Закрыть старые споры. Долги и суды лучше урегулировать до того, как они станут критическими. Сейчас время юридической гигиены. Лучше потратить несколько часов на проверку документов сегодня, чем годами обивать пороги судов завтра.

Как сообщалось, оформление права собственности в электронном формате является критически важным для владельцев недвижимости, приобретенной или возведенной до 2013 года. Поскольку Государственный реестр (ГРРП) заработал только тогда, старые бумажные записи БТИ не попали в него автоматически, поэтому их нужно вносить вручную.

Также мы рассказывали, что подписание договора у нотариуса при покупке квартиры — это лишь половина пути, а не финал сделки. Чтобы право собственности стало официальным, его обязательно нужно зарегистрировать в государстве, ведь именно эта запись является главным доказательством того, что имущество принадлежит вам.