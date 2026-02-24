Владельцы недвижимости могут потерять жилье — кто под риском в марте

Право собственности на недвижимость — кто может потерять в марте
В Украине многие до сих пор полагаются на бумажные документы девяностых годов. Однако законодательство четкое: именно запись в государственном реестре создает юридическое право
Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 3 Закона "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество", юридическую силу имеет лишь запись в цифровом реестре.
Проще говоря: нет вас в базе — для государства вы не собственник. Статья 4 этого же закона четко говорит: право собственности возникает именно с момента регистрации, а не с момента подписания старого договора купли-продажи.
Если ваша недвижимость до сих пор "невидима" для электронной системы, вы очень рискуете, предупреждает адвокат Роман Симутин. Это не просто бюрократическая формальность, а лазейка для мошенников, риск двойных продаж или даже признания имущества бесхозным.
Новый закон о жилищной политике
В феврале 2026 года вступил в силу Закон № 4751-IX "Об основных принципах жилищной политики", который предусматривает обновление подходов к устаревшему жилью и реновации хрущевок. Если ваш дом признают непригодным для жизни, процедуры решения вопросов с жильцами будут проходить значительно быстрее.
Те, кто не упорядочил документы, окажутся в зоне риска первыми:
- владельцы квартир в "уставших" домах под снос;
- те, кто имеет существенные расхождения между реальной площадью и техпаспортом;
- люди с давними ипотечными "хвостами" или коммунальными долгами.
Не забывайте о статье 215 Гражданского кодекса Украины. Любая ошибка прошлого - отсутствие согласия жены при приватизации в 98-м или нарушение прав несовершеннолетних — может стать основанием для признания сделки недействительной. В 2026 году, когда цифровизация охватывает все, такие "скелеты в шкафу" выплывают очень быстро.
Как проверить право собственности на квартиру
Чтобы минимизировать риски, стоит:
- Заглянуть в Реестр. Если вашей квартиры там нет — обращайтесь к нотариусу или в ЦПАУ.
- Обновить техпаспорт. Если вы снесли стену или объединили балкон с кухней, документы должны это отражать.
- Закрыть старые споры. Долги и суды лучше урегулировать до того, как они станут критическими.
- Сейчас время юридической гигиены. Лучше потратить несколько часов на проверку документов сегодня, чем годами обивать пороги судов завтра.
Как сообщалось, оформление права собственности в электронном формате является критически важным для владельцев недвижимости, приобретенной или возведенной до 2013 года. Поскольку Государственный реестр (ГРРП) заработал только тогда, старые бумажные записи БТИ не попали в него автоматически, поэтому их нужно вносить вручную.
Также мы рассказывали, что подписание договора у нотариуса при покупке квартиры — это лишь половина пути, а не финал сделки. Чтобы право собственности стало официальным, его обязательно нужно зарегистрировать в государстве, ведь именно эта запись является главным доказательством того, что имущество принадлежит вам.
