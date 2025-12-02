Видео
Прописан за границей — можно ли приватизировать квартиру

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 17:31
Приватизация квартиры — как действовать, если один из прописанных находится за границей
Женщина с документами. Фото: Freepik

Вопрос приватизации жилья всегда был актуальным. И многих интересует вопрос — можно ли приватизировать квартиру, если один из прописанных находится долгое время за границей. Ведь в современных условиях мобильности и трудовой миграции ситуация, когда часть семьи живет за пределами страны, стала привычной.

Но именно это нередко блокирует процесс приватизации — участие всех зарегистрированных в жилье является обязательным. Именно поэтому первое, что нужно выяснить — готов ли выехавший человек подтвердить свое участие в процессе или отказаться от него.

Читайте также:

"При его (человека, находящегося за границей, — ред.) участии приватизировать возможно только в случае, если он передаст нотариально заверенное заявление о согласии на приватизацию или отказ от участия в ней", — говорит адвокат Роман Симутин.

Такое заявление должно быть оформлено в консульстве Украины или у иностранного нотариуса с последующим апостилем и переводом. Если лицо хочет участвовать в приватизации, оно может оформить доверенность на представителя.

"Если он будет участвовать в приватизации, оформит доверенность на кого-то для представления его интересов", — добавляет Симутин.

Если человек за границей не выходит на связь

Если связи с зарегистрированным нет, а процесс приватизации нужно завершить, закон предусматривает судебный механизм. Обращение в суд возможно в случае, когда есть факты, что лицо фактически не проживает в квартире длительное время и не участвует в содержании жилья.

Суд может признать такого человека утратившим право пользования жильем. Это даст возможность продолжить приватизацию без его участия.

По словам Симутина, в противном случае можно обратиться в суд и признавать его утратившим право на жилье.

Когда судебный путь является целесообразным

Обращение в суд часто оправдано, когда:

  • человек не проживает в квартире более шести месяцев или годами;
  • он не участвует в оплате коммунальных услуг;
  • отсутствует доступ к документам или невозможно получить его подпись.

Суд оценивает реальные обстоятельства проживания и может принять решение, которое позволит завершить приватизацию без блока со стороны отсутствующего сожителя.

Как сообщалось, хотя в украинском законодательстве официально не закреплен термин "неприватизированное жилье", он широко используется для обозначения квартиры, право собственности на которую еще не приобретено ее жильцом. Жилье считается неприватизированным до того момента, пока соответствующие документы для приобретения права собственности не поданы.

Также мы рассказывали, что регистрация места жительства (прописка) не является основанием для приобретения права собственности на жилье. Этот вопрос часто поднимается, но действующее законодательство Украины не предусматривает такого механизма.

госрегистрация приватизация недвижимость прописка документы
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
