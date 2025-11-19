В Украине обновили порядок ремонта поврежденных домов после обстрелов — что изменилось

Поврежденный дом. Фото: ГСЧС Украины

В Украине обновлен механизм ремонта многоквартирных домов и общежитий, поврежденных в результате российских атак. Ключевым стало решение передать общинам право самостоятельно запускать восстановление, определять приоритетные объекты и формировать списки домов для ремонта.

Такой подход должен сократить сроки и обеспечить более быструю реакцию на потребности жителей, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

Теперь правительство разрешило громадам начинать ремонтные работы без согласования с областными военными администрациями. Это возможно в рамках экспериментального механизма, предусматривающего параллельное проведение технического обследования и подготовки к старту работ.

Главные преимущества нового подхода:

возможность принимать решения без длительных согласований;

сокращение времени между обследованием и началом ремонта;

отсутствие задержек, связанных с процедурными ограничениями.

"Ранее решение о применении механизма принимала ОВА, что затягивало старт работ. Отныне общины получили возможность реагировать значительно быстрее и самостоятельно управлять процессом", — отмечают в министерстве.

Как будет работать новый механизм восстановления домов

Новый подход сфокусирован на том, чтобы ремонты не задерживались из-за бюрократии. Общины смогут одновременно проводить обследование, готовить документацию и запускать выполнение работ.

"Россия ежедневно осуществляет преступные атаки в том числе и на жилье. Мы передаем общинам больше полномочий, чтобы восстановление поврежденных домов происходило быстрее. Принятие решений на местах позволит общинам оперативно определять приоритеты и поддерживать семьи, чьи дома разрушила страна-агрессор", — подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Новый механизм предусматривает такие возможности для громад:

самостоятельное определение объектов для участия;

быстрое формирование перечней домов;

оперативный запуск ремонтных работ.

Отбор домов для ремонта

Участие в восстановлении будет определяться на основании данных Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Предпочтение будет предоставляться:

домам, ремонт которых возможен в короткие сроки;

объектам, где проживают социально уязвимые семьи;

жилью, которое требует минимального вмешательства для восстановления безопасности.

Такой принцип позволит направлять ресурсы туда, где эффект будет быстрым, а жители смогут вернуться к нормальной жизни без лишних задержек, отметили в ведомстве.

Ранее правительство упростило программу "єВідновлення", чтобы ускорить выплату компенсаций за жилье, разрушенное в результате войны. Новые правила позволяют комиссиям быстрее проводить дистанционное обследование, используя для этого спутниковые снимки от ГКАУ и данные, предоставленные бригадами ВСУ.

Также мы рассказывали, что третий этап программы "єВідновлення" теперь позволяет гражданам, чье жилье было уничтожено войной, завершить процесс получения помощи. В частности, на этом этапе они могут подать финальный отчет о завершенном строительстве, ввести новое жилье в эксплуатацию и подтвердить, что государственные средства были использованы по назначению.