В Украине обновили порядок ремонта поврежденных домов после обстрелов — что изменилось

Ремонт жилья после обстрелов — какие изменения ожидают украинцев
В Украине обновлен механизм ремонта многоквартирных домов и общежитий, поврежденных в результате российских атак. Ключевым стало решение передать общинам право самостоятельно запускать восстановление, определять приоритетные объекты и формировать списки домов для ремонта.
Такой подход должен сократить сроки и обеспечить более быструю реакцию на потребности жителей, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.
Теперь правительство разрешило громадам начинать ремонтные работы без согласования с областными военными администрациями. Это возможно в рамках экспериментального механизма, предусматривающего параллельное проведение технического обследования и подготовки к старту работ.
Главные преимущества нового подхода:
- возможность принимать решения без длительных согласований;
- сокращение времени между обследованием и началом ремонта;
- отсутствие задержек, связанных с процедурными ограничениями.
"Ранее решение о применении механизма принимала ОВА, что затягивало старт работ. Отныне общины получили возможность реагировать значительно быстрее и самостоятельно управлять процессом", — отмечают в министерстве.
Как будет работать новый механизм восстановления домов
Новый подход сфокусирован на том, чтобы ремонты не задерживались из-за бюрократии. Общины смогут одновременно проводить обследование, готовить документацию и запускать выполнение работ.
"Россия ежедневно осуществляет преступные атаки в том числе и на жилье. Мы передаем общинам больше полномочий, чтобы восстановление поврежденных домов происходило быстрее. Принятие решений на местах позволит общинам оперативно определять приоритеты и поддерживать семьи, чьи дома разрушила страна-агрессор", — подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Новый механизм предусматривает такие возможности для громад:
- самостоятельное определение объектов для участия;
- быстрое формирование перечней домов;
- оперативный запуск ремонтных работ.
Отбор домов для ремонта
Участие в восстановлении будет определяться на основании данных Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Предпочтение будет предоставляться:
- домам, ремонт которых возможен в короткие сроки;
- объектам, где проживают социально уязвимые семьи;
- жилью, которое требует минимального вмешательства для восстановления безопасности.
Такой принцип позволит направлять ресурсы туда, где эффект будет быстрым, а жители смогут вернуться к нормальной жизни без лишних задержек, отметили в ведомстве.
Ранее правительство упростило программу "єВідновлення", чтобы ускорить выплату компенсаций за жилье, разрушенное в результате войны. Новые правила позволяют комиссиям быстрее проводить дистанционное обследование, используя для этого спутниковые снимки от ГКАУ и данные, предоставленные бригадами ВСУ.
Также мы рассказывали, что третий этап программы "єВідновлення" теперь позволяет гражданам, чье жилье было уничтожено войной, завершить процесс получения помощи. В частности, на этом этапе они могут подать финальный отчет о завершенном строительстве, ввести новое жилье в эксплуатацию и подтвердить, что государственные средства были использованы по назначению.
