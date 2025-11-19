В Україні оновили порядок ремонту пошкоджених будинків після обстрілів — що змінилось

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС України

В Україні оновлено механізм ремонту багатоквартирних будинків і гуртожитків, пошкоджених внаслідок російських атак. Ключовим стало рішення передати громадам право самостійно запускати відновлення, визначати пріоритетні об’єкти та формувати списки будинків для ремонту.

Такий підхід має скоротити строки та забезпечити швидшу реакцію на потреби мешканців, зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій.

Тепер уряд дозволив громадам розпочинати ремонтні роботи без погодження з обласними військовими адміністраціями. Це можливо в межах експериментального механізму, що передбачає паралельне проведення технічного обстеження та підготовки до старту робіт.

Головні переваги нового підходу:

можливість ухвалювати рішення без тривалих погоджень;

скорочення часу між обстеженням і початком ремонту;

відсутність затримок, пов’язаних із процедурними обмеженнями.

"Раніше рішення про застосування механізму приймала ОВА, що затягувало старт робіт. Відтепер громади отримали можливість реагувати значно швидше та самостійно керувати процесом", — наголошують у міністерстві.

Як працюватиме новий механізм відновлення будинків

Новий підхід сфокусований на тому, щоб ремонти не затримувалися через бюрократію. Громади зможуть одночасно проводити обстеження, готувати документацію та запуска́ти виконання робіт.

"Росія щодня здійснює злочинні атаки зокрема й на житло. Ми передаємо громадам більше повноважень, щоб відновлення пошкоджених домівок відбувалося швидше. Ухвалення рішень на місцях дозволить громадам оперативніше визначати пріоритети та підтримувати родини, чиї домівки зруйнувала країна-агресорка", — підкреслив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Новий механізм передбачає такі можливості для громад:

самостійне визначення об’єктів для участі;

швидке формування переліків будинків;

оперативний запуск ремонтних робіт.

Відбір будинків для ремонту

Участь у відновленні визначатиметься на підставі даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Перевага надаватиметься:

будинкам, ремонт яких можливий у короткі строки;

об’єктам, де проживають соціально вразливі родини;

житлу, яке потребує мінімального втручання для відновлення безпеки.

Такий принцип дозволить спрямовувати ресурси туди, де ефект буде найшвидшим, а мешканці зможуть повернутися до нормального життя без зайвих затримок, зазначили у відомстві.

Раніше уряд спростив програму "єВідновлення", щоб пришвидшити виплату компенсацій за житло, зруйноване внаслідок війни. Нові правила дозволяють комісіям швидше проводити дистанційне обстеження, використовуючи для цього супутникові знімки від ДКАУ та дані, надані бригадами ЗСУ.

Також ми розповідали, що третій етап програми "єВідновлення" тепер дозволяє громадянам, чиє житло було знищене війною, завершити процес отримання допомоги. Зокрема, на цьому етапі вони можуть подати фінальний звіт про завершене будівництво, ввести нове житло в експлуатацію та підтвердити, що державні кошти були використані за призначенням.