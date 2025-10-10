Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Приятные изменения для покупателей — где в Польше дешевеет жилье

Приятные изменения для покупателей — где в Польше дешевеет жилье

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 09:15
Купить квартиру в Польше — в каких городах упали цены на жилье
Дома в Варшаве. Фото: Ferdziu

Польский рынок недвижимости в сентябре продемонстрировал интересную динамику. После длительного периода роста цен в большинстве крупных городов страны произошло заметное удешевление жилья.

По данным аналитического портала rynekpierwotny.pl, спрос на новые квартиры в сентябре вырос почти на 39% по сравнению с августом. Рост интереса покупателей объясняется двумя основными факторами: снижением цен в ряде регионов и большей прозрачностью рынка.

Реклама
Читайте также:

Кроме того застройщики начали активнее публиковать реальные цены, а конкуренция между ними усилилась.

После нескольких лет непрерывного подорожания рынок постепенно стабилизируется. Снижение стоимости квадратного метра зафиксировали во многих популярных городах.

Где жилье в Польше стало дешевле

Согласно сентябрьским отчетам, в пяти крупных польских городах квартиры в новостройках подешевели от 1% до 2%:

  • Лодзь — минус 2%, теперь около 11,2 тыс. злотых (127,6 тыс. грн) за квадрат;
  • Краков — минус 1%, средняя цена 16,5 тыс. злотых (188 тыс. грн);
  • Познань — минус 1%, стоимость около 13,5 тыс. злотых (153,8 тыс. грн);
  • Труймясто (Гданьск, Сопот, Гдыня) — минус 1%, примерно 17,2 тыс. злотых (196 тыс. грн);
  • Верхнесилезско-Заглембская метрополия (Катовице) — минус 1%, также около 11,2 тыс. злотых.

Это сигнал о постепенном охлаждении рынка и стремлении застройщиков стимулировать продажи, пишет издание In Poland.

Где квартиры в Польше продолжают дорожать

Несмотря на общую тенденцию к удешевлению, в двух крупных центрах — Варшаве и Вроцлаве — цены наоборот выросли. В столице Польши средняя стоимость квадратного метра превысила 18,3 тыс. злотых (более 208 тыс. грн), что означает повышение на 3%.

Во Вроцлаве цены поднялись до 15,2 тыс. злотых (173,2 тыс. грн), также на 3% больше, чем месяц назад. Эти города остаются привлекательными из-за высокого спроса, стабильного развития инфраструктуры и большого рынка труда.

Кому выгодно купить квартиру сейчас

Для украинцев, которые рассматривают покупку жилья в Польше, нынешний момент может быть благоприятным. Уменьшение цен в Лодзи, Катовице или Познани открывает возможности для инвестиций с меньшим стартовым капиталом.

Особенно выгодным вариантом могут стать города с университетами и промышленными зонами — они обеспечивают стабильный спрос на аренду.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году цены останутся стабильными или будут расти незначительно. Главным фактором будет оставаться доступность кредитов и темпы экономического развития страны.

"Рынок реагирует на реальные потребности покупателей, поэтому осень 2025 года может стать тем периодом, когда Польша снова станет одним из самых привлекательных направлений для покупки жилья в Европе", — пишет издание.

Как сообщалось, налоговые органы Польши усилили контроль за краткосрочной арендой жилья, такой как через Airbnb или Booking.com. Государство существенно изменило правила, чтобы упорядочить этот рынок, и теперь даже обычную квартиру, которая сдается туристам, могут приравнять к гостиничному бизнесу.

Также мы рассказывали о возможности ночевки на польской даче. Казалось бы это просто, однако законодательство имеет свои особенности, которые нужно знать. Как владельцам, так и туристам следует учитывать ограничения по продолжительности пребывания и установленные условия проживания.

Польша недвижимость цены на квартиры жилье купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации