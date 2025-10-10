Купить квартиру в Польше — в каких городах упали цены на жилье

Дома в Варшаве. Фото: Ferdziu

Польский рынок недвижимости в сентябре продемонстрировал интересную динамику. После длительного периода роста цен в большинстве крупных городов страны произошло заметное удешевление жилья.

По данным аналитического портала rynekpierwotny.pl, спрос на новые квартиры в сентябре вырос почти на 39% по сравнению с августом. Рост интереса покупателей объясняется двумя основными факторами: снижением цен в ряде регионов и большей прозрачностью рынка.

Кроме того застройщики начали активнее публиковать реальные цены, а конкуренция между ними усилилась.

После нескольких лет непрерывного подорожания рынок постепенно стабилизируется. Снижение стоимости квадратного метра зафиксировали во многих популярных городах.

Где жилье в Польше стало дешевле

Согласно сентябрьским отчетам, в пяти крупных польских городах квартиры в новостройках подешевели от 1% до 2%:

Лодзь — минус 2%, теперь около 11,2 тыс. злотых (127,6 тыс. грн) за квадрат;

Краков — минус 1%, средняя цена 16,5 тыс. злотых (188 тыс. грн);

Познань — минус 1%, стоимость около 13,5 тыс. злотых (153,8 тыс. грн);

Труймясто (Гданьск, Сопот, Гдыня) — минус 1%, примерно 17,2 тыс. злотых (196 тыс. грн);

Верхнесилезско-Заглембская метрополия (Катовице) — минус 1%, также около 11,2 тыс. злотых.

Это сигнал о постепенном охлаждении рынка и стремлении застройщиков стимулировать продажи, пишет издание In Poland.

Где квартиры в Польше продолжают дорожать

Несмотря на общую тенденцию к удешевлению, в двух крупных центрах — Варшаве и Вроцлаве — цены наоборот выросли. В столице Польши средняя стоимость квадратного метра превысила 18,3 тыс. злотых (более 208 тыс. грн), что означает повышение на 3%.

Во Вроцлаве цены поднялись до 15,2 тыс. злотых (173,2 тыс. грн), также на 3% больше, чем месяц назад. Эти города остаются привлекательными из-за высокого спроса, стабильного развития инфраструктуры и большого рынка труда.

Кому выгодно купить квартиру сейчас

Для украинцев, которые рассматривают покупку жилья в Польше, нынешний момент может быть благоприятным. Уменьшение цен в Лодзи, Катовице или Познани открывает возможности для инвестиций с меньшим стартовым капиталом.

Особенно выгодным вариантом могут стать города с университетами и промышленными зонами — они обеспечивают стабильный спрос на аренду.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году цены останутся стабильными или будут расти незначительно. Главным фактором будет оставаться доступность кредитов и темпы экономического развития страны.

"Рынок реагирует на реальные потребности покупателей, поэтому осень 2025 года может стать тем периодом, когда Польша снова станет одним из самых привлекательных направлений для покупки жилья в Европе", — пишет издание.

