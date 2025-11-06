Как получить прописку, если нет жилья — варианты в 2025 году

ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

Отсутствие собственного жилья уже не приравнивается к правовому вакууму — украинцы могут зарегистрировать место жительства даже без квартиры в собственности. Это открывает возможность легально оформить прописку в съемном жилье, дачном доме или даже в общежитии.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где можно прописаться, если нет собственного жилья.

Реклама

Читайте также:

Как получить прописку без собственного жилья

Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства" позволяет регистрацию не только в собственном жилье. Прописаться можно в арендованном, служебном, социальном или даже дачном доме.

Главное — иметь согласие собственника и документ, подтверждающий законные основания проживания. Если дом соответствует санитарным и техническим требованиям, регистрация проходит без проблем через Центр предоставления административных услуг или портал "Дія".

Как прописаться в арендованной квартире

Самый популярный путь — регистрация по месту аренды. Для этого нужны:

письменное согласие собственника квартиры;

официально оформленный договор аренды, зарегистрированный в налоговой.

"Так можно получить законную прописку, однако некоторые владельцы опасаются оформления из-за рисков налогообложения или трудностей при продаже. Поэтому лучше все согласовать заранее", — отмечают специалисты юридической компании Dok-Service.

Как оформить прописку в дачном доме

С 2022 года разрешено регистрировать место жительства в дачных и садовых домах. Но только если они пригодны для постоянного проживания и имеют статус жилого.

Для этого нужно:

подтвердить право собственности;

получить решение суда или органа местной власти о пригодности дома;

подать заявку через ЦПАУ или "Дію".

Этот вариант подходит тем, кто фактически живет на даче и хочет узаконить проживание.

Как прописаться у родственников или знакомых

Еще один вариант — временная регистрация у близких. Она оформляется с согласия владельца и действует до момента снятия с учета. Преимущества:

быстрое оформление — за 1-3 дня;

отсутствие необходимости в договоре аренды.

Однако владелец может иметь риски: повышение коммунальных платежей или осложнения продажи жилья. Поэтому стоит договориться письменно, даже если это родственник.

Как прописаться внутренне перемещенным лицам

Для ВПЛ предусмотрена упрощенная процедура: вместо прописки они получают справку о постановке на учет. Этот документ является аналогом регистрации места жительства и дает право на социальные выплаты, медицинские услуги и участие в госпрограммах.

В случае переезда справку нужно обновить, чтобы данные оставались актуальными.

Как зарегистрироваться в общежитии или соцжилье

Регистрация в общежитиях возможна, если владелец не возражает, а учреждение имеет лицензию. Основание — работа, учеба или договор проживания.

Социальное жилье также предусматривает право прописки для малообеспеченных, ветеранов, семей с детьми или людей с инвалидностью.

После заселения житель имеет полное право на официальную регистрацию.

Где прописаться без жилья в 2025 году

Тем, кто остался без жилья, государство предоставляет еще один вариант — специализированные центры регистрации для бездомных лиц. Там можно получить временную прописку, что открывает доступ к медицинским, социальным и административным услугам.

Как сообщалось, в Украине уже несколько лет активно происходит масштабное переименование улиц в рамках декоммунизации и дерусификации. Это вызывает беспокойство среди граждан относительно их документов, в частности места регистрации, где указана улица с измененным названием.

Также мы рассказывали, что прописка не дает права собственности на жилье, а удостоверяет факт проживания лица по конкретному адресу. Она является обязательным требованием для оформления важных документов, доступа к медицинскому обслуживанию, социальных выплат и трудоустройства.