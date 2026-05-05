Сосед демонтировал забор на границе: что делать владельцу

Дата публикации 5 мая 2026 17:31
Сосед демонтировал забор и занял землю: что делать собственнику
Мужчина с документами и забор. Фото: kievzem.com.ua, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Ситуации с границами участков в Украине становятся все более частыми, особенно там, где земля имеет коммерческую ценность. Самовольный перенос забора или строительство на границе — это не просто конфликт, а прямое нарушение прав собственника. Если не действовать быстро и грамотно, риск потери части участка возрастает.

Закон в таких случаях четко на стороне того, чьи права нарушены, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

Нарушение права собственности на земельный участок

Если сосед решил, что граница — это понятие условное, закон становится на вашу сторону. Вы имеете полное право не только требовать прекращения строительных работ, но и полного восстановления того состояния участка, которое было до конфликта.

"Собственник или пользователь земельного участка имеет право требовать устранения любых нарушений его прав на землю, даже если его не лишили владения, а также восстановления прежнего состояния земельного участка", — подчеркивает Айвазян.

Что делать, если сосед снес забор

Первый шаг — зафиксировать факт нарушения. Сделайте детальные фото и видео того места, где раньше стоял ваш забор, и как теперь выглядит сооружение соседа.

Лучший вариант — пригласить геодезиста, который официально зафиксирует факт наложения или захвата территории.

После фиксации нарушения нужно подать письменную претензию и отправьте ее заказным письмом. В ней следует требовать:

  • прекратить нарушение;
  • восстановить границу;
  • вернуть или компенсировать забор;
  • демонтировать часть здания.

"Самовольно занятый земельный участок подлежит возврату владельцу, а приведение его в пригодное состояние, включая снос зданий и сооружений, осуществляется за счет нарушителя", — отмечает адвокат.

Параллельно обращайтесь в полицию и ГИАМ.

Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании имуществом

Если мирные переговоры не дали результатов, единственный путь — суд. Вы можете требовать не только освобождения участка, но и компенсации за разрушенный забор. Земельный кодекс и статья 391 Гражданского кодекса Украины дают все инструменты для того, чтобы заставить нарушителя привести все в порядок за свой счет.

"Если сосед именно демонтировал ваш забор, отдельно есть смысл подать заявление в полицию о самоуправных действиях и повреждении имущества", — советует Айвазян для фиксации даты и факта происшествия.

Вы имеете право требовать устранения препятствий в пользовании землей даже без потери владения. Это означает, что даже частичный захват — уже основание для иска.

Как сообщали Новини.LIVE, вместо того чтобы в спешке огораживать новый участок забором, стоит сначала сверить каждый сантиметр с цифровыми реестрами, которые в 2026 году стали бескомпромиссным арбитром в земельных спорах. Даже мизерная погрешность в пределах грозит не просто судебными тяжбами, а реальной потерей части территории из-за усиленного государственного надзора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что отношения между соседями в частном секторе часто портятся именно из-за границы между участками, которая только кажется мелочью. На практике возведение ограждения превращается в настоящую проблему, поскольку стороны редко могут прийти к согласию относительно того, чьей обязанностью и за чей счет должен появиться забор.

земля соседство забор
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
