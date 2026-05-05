Сусід демонтував паркан і зайняв землю: що робити власнику

Чоловік з документами та паркан.

Ситуації з межами ділянок в Україні стають дедалі частішими, особливо там, де земля має комерційну цінність. Самовільне перенесення паркану чи будівництво на межі — це не просто конфлікт, а пряме порушення прав власника. Якщо не діяти швидко і грамотно, ризик втрати частини ділянки зростає.

Закон у таких випадках чітко на боці того, чиї права порушені, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Порушення права власності на земельну ділянку

Якщо сусід вирішив, що межа — це поняття умовне, закон стає на ваш бік. Ви маєте повне право не лише вимагати припинення будівельних робіт, а й повного відновлення того стану ділянки, який був до конфлікту.

"Власник або користувач земельної ділянки має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо його не позбавили володіння, а також відновлення попереднього стану земельної ділянки", — підкреслює Айвазян.

Що робити, якщо сусід зніс паркан

Перший крок — зафіксувати факт порушення. Зробіть детальні фото та відео того місця, де раніше стояв ваш паркан, і як тепер виглядає споруда сусіда.

Найкращий варіант — запросити геодезиста, який офіційно зафіксує факт накладання чи захоплення території.

Після фіксації порушення потрібно подати письмову претензію та відправте її рекомендованим листом. У ній варто вимагати:

припинити порушення;

відновити межу;

повернути або компенсувати паркан;

демонтувати частину будівлі.

"Самовільно зайнята земельна ділянка підлягає поверненню власнику, а приведення її у придатний стан, включаючи знесення будівель і споруд, здійснюється за рахунок порушника", — зазначає адвокат.

Паралельно звертайтеся до поліції та ДІАМ.

Позовна заява про усунення перешкод у користуванні майном

Якщо мирні переговори не дали результатів, єдиний шлях — суд. Ви можете вимагати не лише звільнення ділянки, а й компенсації за зруйнований паркан. Земельний кодекс та стаття 391 Цивільного кодексу України дають всі інструменти для того, щоб змусити порушника привести все до ладу власним коштом.

"Якщо сусід саме демонтував ваш паркан, окремо є сенс подати заяву в поліцію про самоправні дії та пошкодження майна", — радить Айвазян для фіксації дати та факту події.

Ви маєте право вимагати усунення перешкод у користуванні землею навіть без втрати володіння. Це означає, що навіть часткове захоплення — вже підстава для позову.

