Кто должен устанавливать забор между соседями: правила в Украине в 2026 году

Частный дом, женщина с документами. Фото: Viking, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В частном секторе вопрос забора часто выглядит простым лишь на первый взгляд. На самом деле именно забор чаще всего становится причиной конфликтов между соседями. Люди не всегда понимают, кто должен его устанавливать и за чьи средства.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений Звягельского городского совета рассказывает, какие правила действуют в Украине в 2026 году и как избежать споров.

Кто должен ставить забор между соседями

В украинском законодательстве нет прямой нормы, которая бы заставляла только одного из владельцев строить ограждение за свой счет. Обычно это дело того, кому больше мешают посторонние взгляды. Однако идеальным вариантом остается "джентльменское соглашение", когда расходы на материалы и работу делятся пополам.

Но важно, чтобы конструкция стояла ровно на границе или немного смещалась в сторону того, кто инициировал строительство, не захватывая чужие сантиметры земли.

Какая разрешена высота забора между соседями

Если вы решили возвести стену без фундамента, разрешение от архитектурных служб не понадобится. Однако существуют технические ограничения: между соседними дворами высота не должна превышать 2 метра. Это правило действует для того, чтобы не превращать соседский огород в темный погреб.

Читайте также:

Ограждение со стороны улицы может быть несколько выше — до 2,5 метров, чтобы лучше защитить приватность от прохожих.

Как законно установить забор в частном секторе

Главное условие любого строительства — соблюдение границ, определенных кадастровым номером. Вы не имеете права выходить за "красные линии" улицы или затенять растения соседа глухой трехметровой стеной.

Добрососедство по закону предусматривает, что ваши постройки не должны мешать проветриванию или естественному освещению смежной территории. Если вы планируете что-то массивное, лучше заранее зафиксировать согласие соседа письменно.

Что делать, если сосед неправильно поставил забор

Когда разговоры не помогают, а соседский забор "залез" на вашу территорию или закрыл солнце, пора действовать официально. Первым шагом является обращение в местный совет или комиссию по вопросам благоустройства.

Если же нарушение норм очевидно (например, высота значительно превышает 2 метра или нарушена граница), суд станет на сторону того, чьи права ограничены

Что еще стоит знать украинцам

Благоустраивая собственный двор, важно помнить, что граница вашей свободы заканчивается там, где начинается территория другого человека, рассказал Новини.LIVE юрист Олег Козляк.

"Нельзя захватывать или использовать часть участка соседа без его согласия или соответствующего правового оформления, поскольку любое строительство за пределами своей собственности легко обжаловать в суде", — отметил юрист.

Это касается и установления слишком высоких заборов, которые крадут солнечный свет или мешают вентиляции на прилегающей территории.

Также правовед отмечает, что владельцам "нельзя проводить строительство или изменение назначения земли, которое существенно ухудшает условия пользования соседским участком", провоцируя подтопление или постоянный шум. Любые манипуляции с границами, дорожками или навесами требуют согласования, чтобы не нарушить принципы добрососедства.

Лучший способ сохранить спокойствие — заранее обсудить планы с окружающими или зафиксировать совместное соглашение письменно.

