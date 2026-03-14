Срок аренды земли истек — могут ли требовать плату за участок

Многие арендаторы земли ошибочно считают, что истечение срока действия договора автоматически аннулирует все предыдущие долги. Однако завершение юридической силы документа не освобождает от обязанности уплатить фактическое пользование землей, поэтому игнорирование старых счетов лишь провоцирует судебные иски.

Это грубая ошибка, которая часто приводит должников прямо в зал суда с дополнительными затратами на специалистов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Читайте также:

Что говорит закон об аренде земли

На самом деле закон четко разграничивает срок действия самого договора и срок выполнения обязательств по нему. Даже если срок аренды исчерпан, ваши права на получение денег никуда не исчезают.

Согласно части 4 статьи 631 Гражданского кодекса Украины, окончание срока договора не освобождает сторону от ответственности за его нарушение. То есть, если арендатор "задолжал" во время пользования имуществом, этот долг тянется за ним и после финальной даты в документе.

Более того, статья 599 ГК Украины прямо указывает: обязательство прекращается только его надлежащим исполнением. Пока средства не упали на счет владельца — долг существует, а обязательство считается невыполненным.

Особые нюансы аренды земли

Если речь идет о земельных участках, то здесь надо опираться на Закон Украины "Об аренде земли". В частности, статья 21 этого закона определяет арендную плату как обязательный платеж за пользование землей.

Если в вашем договоре были четко прописаны:

объект (кадастровый номер и площадь);

размер платы;

график платежей,

то отсутствие оплаты является прямым нарушением существенных условий договора.

Верховный Суд в своих постановлениях неоднократно подтверждал: факт окончания договора не является основанием для прощения долгов.

Что может сделать собственник земли

Если арендатор игнорирует ваши звонки, ссылаясь на то, что "договор уже не действует", не теряйте времени. Вот что работает на практике:

Претензия (требование). Официальное письмо с описанием задолженности и требованием оплатить её в конкретный срок. Это важный этап для дальнейшего суда. Начисление "бонусов". Если договор предусматривал пеню или штрафы, обязательно добавляйте их к сумме основного долга. Судебный иск. Когда договоры закончились, именно суд становится самым эффективным инструментом. Кроме долга, вы сможете взыскать судебный сбор и расходы на адвоката. Окончание договора — это лишь точка в пользовании имуществом, но отнюдь не финал для расчетов. Если услуга (аренда) была предоставлена, она должна быть оплачена.

Как сообщалось, большинство хозяев вспоминают о бумагах на землю только в момент выгодной сделки, когда покупатель уже стоит на пороге. Однако наличие старого госакта еще не гарантирует успеха: без цифровой записи в реестре ваш участок для нотариуса остается "невидимым", что делает продажу юридически невозможной.

Также мы рассказывали, что в Украине до сих пор распространено заблуждение, что многолетнее пользование землей за "дедушкиным забором" автоматически дает право собственности на нее. Однако без официальной регистрации в госреестре вы остаетесь лишь временным пользователем, независимо от того, сколько десятилетий обрабатываете этот участок.