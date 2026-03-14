Строк оренди землі минув — чи можуть вимагати плату за ділянку

Чи можна стягнути борг за оренду землі. Фото: УНІАН

Серед орендарів землі панує небезпечний міф: нібито з моментом завершення строку дії договору всі фінансові зобов’язання "обнуляються". Мовляв, папір більше не діє, тож і платити за минулі місяці не обов’язково.

Це груба помилка, яка часто призводить боржників прямо до зали суду з додатковими витратами на фахівців, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Реклама

Що говорить закон про оренду землі

Насправді закон чітко розмежовує строк дії самого договору та строк виконання зобов’язань за ним. Навіть якщо термін оренди вичерпано, ваші права на отримання грошей нікуди не зникають.

Згідно з частиною 4 статті 631 Цивільного кодексу України, закінчення строку договору не звільняє сторону від відповідальності за його порушення. Тобто, якщо орендар "заборгував" під час користування майном, цей борг тягнеться за ним і після фінальної дати в документі.

Більше того, стаття 599 ЦК України прямо вказує: зобов'язання припиняється лише його належним виконанням. Поки кошти не впали на рахунок власника — борг існує, а зобов’язання вважається невиконаним.

Особливі нюанси оренди землі

Якщо мова йде про земельні ділянки, то тут треба спиратися на Закон України "Про оренду землі". Зокрема, стаття 21 цього закону визначає орендну плату як обов’язковий платіж за користування землею.

Якщо у вашому договорі були чітко прописані:

об’єкт (кадастровий номер та площа);

розмір плати;

графік платежів,

то відсутність оплати є прямим порушенням істотних умов договору.

Верховний Суд у своїх постановах неодноразово підтверджував: факт закінчення договору не є підставою для прощення боргів.

Що може зробити власник землі

Якщо орендар ігнорує ваші дзвінки, посилаючись на те, що "договір вже не діє", не гайте часу. Ось що працює на практиці:

Претензія (вимога). Офіційний лист із описом заборгованості та вимогою сплатити її у конкретний термін. Це важливий етап для подальшого суду. Нарахування "бонусів". Якщо договір передбачав пеню або штрафи, обов'язково додавайте їх до суми основного боргу. Судовий позов. Коли договори закінчилися, саме суд стає найефективнішим інструментом. Окрім боргу, ви зможете стягнути судовий збір та витрати на адвоката. Закінчення договору — це лише крапка у користуванні майном, але аж ніяк не фінал для розрахунків. Якщо послуга (оренда) була надана, вона має бути оплачена.

