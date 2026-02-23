Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Срок давно истек — почему хрущевки строили на 25 лет эксплуатации

Срок давно истек — почему хрущевки строили на 25 лет эксплуатации

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 17:31
Хрущевки на столетие — почему временное жилье из СССР до сих пор в эксплуатации
Почему хрущевки должны были исчезнуть за 25 лет, но выстояли. Фото: Новини.LIVE

Мало кто задумывается, что хрущовки никогда не должны были дожить до наших дней. В 2026 году они выглядят как динозавры — ведь их "срок годности" вышел еще во времена наших родителей.

Во времена Никиты Хрущева приоритет был один — вытащить миллионы людей из подвалов, бараков и тесных коммуналок, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Бабель"

Реклама
Читайте также:

История строительства хрущевок

Тогдашнее государство не смотрело на десятилетия вперед. План был прост: строим максимально дешево, чтобы через 20-25 лет, когда наступит "светлое будущее", снести эти коробки и дать людям что-то действительно комфортное. Именно поэтому первые панельки собирали как конструктор Lego — буквально за считанные дни.

Отсюда и все "прелести", которые мы знаем наизусть:

  1. Крошечные кухни на 5 метров, где двоим уже тесно.
  2. Совмещенные санузлы (чтобы сэкономить на каждой трубе).
  3. Отсутствие лифтов — считалось, что на пятый этаж человек поднимется и сам.
  4. Стены, через которые слышно, о чем говорят соседи.

Почему хрущевки до сих пор стоят

Прошел срок годности первых серий, прошел срок и их модификаций (которые должны были стоять 50 лет), а дома еще в эксплуатации. Масштабного обновления, которое планировали когда-то, так и не произошло.

Сначала помешали экономические кризисы, потом развалился Союз, а после приватизации квартир государство вообще "умыло руки", переложив уход за домами на самих жильцов.

Проблема хрущевок в Украине

Председатель профильного парламентского комитета Елена Шуляк рассказывала, что решение вопроса устаревшего жилого фонда поднималось неоднократно.

"Проектировались хрущевки как временное жилье, но сейчас большинству из них уже 60-70 лет, то есть срок эксплуатации исчерпан. Бетон и арматура теряют прочность, стыки между панелями разгерметизируются, опорные конструкции не выдерживают нагрузок. Есть риски трещин, проседания, аварийного состояния", — отметила нардеп.

Она пояснила, что до начала большой войны в Украине было ориентировочно 10 тыс. таких объектов, а варианты решения проблемы их наличия начали обсуждать еще в 2006 году, однако тогда речь уже шла не о сносе домов такого формата, а об их реновации.

Сейчас, отметила Шуляк, это еще более актуальная история, поскольку следствием полномасштабного вторжения стало разрушение десятков миллионов квадратных метров жилья.

Как сообщалось, эпоха разговоров о судьбе хрущевок закончилась — в 2026 году стартовала жилищная реформа, которая включает и реновацию домов. Теперь жителей старых пятиэтажек могут выселять принудительно, хотя процедура остается строго регламентированной законом.

Также мы рассказывали, что хотя хрущевки часто критикуют, они остаются ходовым товаром из-за доступности и большого количества зелени вокруг. Однако за скромным фасадом скрываются серьезные инженерные особенности, которые лучше изучить еще до начала каких-либо работ.

ремонт СССР хрущевки дом выселение
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации