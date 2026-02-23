Хрущевки на столетие — почему временное жилье из СССР до сих пор в эксплуатации

Почему хрущевки должны были исчезнуть за 25 лет, но выстояли. Фото: Новини.LIVE

Мало кто задумывается, что хрущовки никогда не должны были дожить до наших дней. В 2026 году они выглядят как динозавры — ведь их "срок годности" вышел еще во времена наших родителей.

Во времена Никиты Хрущева приоритет был один — вытащить миллионы людей из подвалов, бараков и тесных коммуналок, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Бабель"

История строительства хрущевок

Тогдашнее государство не смотрело на десятилетия вперед. План был прост: строим максимально дешево, чтобы через 20-25 лет, когда наступит "светлое будущее", снести эти коробки и дать людям что-то действительно комфортное. Именно поэтому первые панельки собирали как конструктор Lego — буквально за считанные дни.

Отсюда и все "прелести", которые мы знаем наизусть:

Крошечные кухни на 5 метров, где двоим уже тесно. Совмещенные санузлы (чтобы сэкономить на каждой трубе). Отсутствие лифтов — считалось, что на пятый этаж человек поднимется и сам. Стены, через которые слышно, о чем говорят соседи.

Почему хрущевки до сих пор стоят

Прошел срок годности первых серий, прошел срок и их модификаций (которые должны были стоять 50 лет), а дома еще в эксплуатации. Масштабного обновления, которое планировали когда-то, так и не произошло.

Сначала помешали экономические кризисы, потом развалился Союз, а после приватизации квартир государство вообще "умыло руки", переложив уход за домами на самих жильцов.

Проблема хрущевок в Украине

Председатель профильного парламентского комитета Елена Шуляк рассказывала, что решение вопроса устаревшего жилого фонда поднималось неоднократно.

"Проектировались хрущевки как временное жилье, но сейчас большинству из них уже 60-70 лет, то есть срок эксплуатации исчерпан. Бетон и арматура теряют прочность, стыки между панелями разгерметизируются, опорные конструкции не выдерживают нагрузок. Есть риски трещин, проседания, аварийного состояния", — отметила нардеп.

Она пояснила, что до начала большой войны в Украине было ориентировочно 10 тыс. таких объектов, а варианты решения проблемы их наличия начали обсуждать еще в 2006 году, однако тогда речь уже шла не о сносе домов такого формата, а об их реновации.

Сейчас, отметила Шуляк, это еще более актуальная история, поскольку следствием полномасштабного вторжения стало разрушение десятков миллионов квадратных метров жилья.

Как сообщалось, эпоха разговоров о судьбе хрущевок закончилась — в 2026 году стартовала жилищная реформа, которая включает и реновацию домов. Теперь жителей старых пятиэтажек могут выселять принудительно, хотя процедура остается строго регламентированной законом.

Также мы рассказывали, что хотя хрущевки часто критикуют, они остаются ходовым товаром из-за доступности и большого количества зелени вокруг. Однако за скромным фасадом скрываются серьезные инженерные особенности, которые лучше изучить еще до начала каких-либо работ.