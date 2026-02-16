Принудительное выселение из хрущевки в Украине — какие причины в 2026 году

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Старые пятиэтажки, в частности хрущевки, постепенно входят в фазу активной реновации. То, что годами обсуждали на уровне планов, в 2026 году переходит в плоскость судебных процессов. Принудительное выселение стало реальностью, но оно возможно только при определенных законом условиях.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 47 Конституции Украины, никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда. Это означает, что без судебного решения и исполнительной службы ни одно выселение является незаконным.

Когда хрущевку признают аварийной

Самое распространенное основание это официальное признание дома аварийным. Решение принимается после технической экспертизы. Если конструкции представляют опасность для жизни, органы власти обязаны инициировать отселение.

В таких случаях жильцам должны предоставить другое жилье или компенсацию. Выселение в никуда запрещено.

Реновация устаревшего жилья

Во время комплексной реконструкции действует принцип большинства. Если не менее 75 процентов совладельцев согласились на проект, остальные обязаны выполнить решение общины. Это жесткий механизм обновления городов, где мнение одного владельца уже не может остановить проект целого квартала.

Однако закон здесь на стороне комфорта. Согласно статье 114 Жилищного кодекса, новая квартира должна быть:

Равноценной по площади. Забрали 50 квадратов — отдайте столько же (или больше). Благоустроенной. Никаких вариантов "без окон, без дверей" в худшем районе. В пределах того же города. Вас не могут переселить из центра на дальнюю окраину без вашего согласия.

Защита прав жильцов хрущевок

Важно различать общественную необходимость и коммерческий интерес застройщика. Если дом не аварийный и нет решения о комплексной реконструкции, принудительное выселение является неправомерным.

Чтобы защитить свои права, стоит:

смотрите документы . Требуйте копию заключения экспертизы об аварийности;

. Требуйте копию заключения экспертизы об аварийности; пишите ответы . Любые обещания застройщика о "золотых горах" должны быть зафиксированы письменно, а не на словах в подъезде;

. Любые обещания застройщика о "золотых горах" должны быть зафиксированы письменно, а не на словах в подъезде; мониторьте решения мэрии. Часто о планах на ваш дом можно узнать с сайта горсовета раньше, чем в дверь постучат.

В ближайшие годы процесс реновации только усилится. Поэтому ключевая задача собственников не игнорировать официальные документы и действовать в правовом поле. Именно это определит, завершится ли история переездом в новое жилье, или длительными судебными спорами.

